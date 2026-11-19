Die Wache wird zur Nebensache. Tirols Polizei klärt Identitäten jetzt dort, wo Verdächtige stehen, und braucht dafür nur ein Handy.

Um Identitäten künftig gleich am Einsatzort zu überprüfen, setzt die Polizei in Österreich auf mobile Fingerabdruckscanner. In Tirol läuft die Funktion bereits auf den Diensthandys und macht Kontrollen rascher.

Tirols Polizistinnen und Polizisten haben die Technologie schon auf ihren Diensthandys installiert. Wer eine kurze Einschulung absolviert hat, kann Fingerabdrücke mit der Handykamera scannen. Die Daten werden unmittelbar mit Datenbanken verglichen. Damit ist die Identität einer Person vor Ort schneller geklärt.

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Keine Zusatzgeräte

Zusätzliche Geräte braucht es für die Überprüfung nicht, die mobile Lösung kommt mit dem Diensthandy aus. Die Kamera erfasst den Fingerabdruck, der Abgleich erfolgt ohne Verzögerung. Katja Tersch, die das Landeskriminalamt leitet, spricht von erheblichen Erleichterungen im Arbeitsalltag.

Ihren Nutzen entfaltet die Funktion vor allem dann, wenn unklar ist, wer eine Person ist, oder wenn gefälschte Dokumente vermutet werden. Der große Vorteil liegt in der Zeitersparnis. Bisher mussten Verdächtige für die Überprüfung ihrer Identität zur nächstgelegenen Dienststelle gebracht werden. Nun lässt sich die Frage gleich an Ort und Stelle beantworten.

Rechtslage und Datenschutz

Die Rechtslage bleibt durch die Einführung unverändert. Die Polizei betont, dass die gescannten Fingerabdrücke nicht auf den Handys gespeichert werden.