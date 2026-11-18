Eine hochansteckende Vogelkrankheit ist im Burgenland nachgewiesen worden. Gleichzeitig breitet sich ein gefährlicher Virusstamm in mehreren europäischen Ländern aus. Besonders beunruhigend: In Deutschland mussten bereits mehr als eine Million Tiere getötet werden. Doch hinter den aktuellen Fällen steckt eine wichtige Unterscheidung, die bisher kaum Beachtung findet.

Im Bezirk Mattersburg wurde am 16. November 2026 die Newcastle-Krankheit bei Wildtauben nachgewiesen. Es handelt sich um eine hochansteckende Viruserkrankung, die auch als atypische Geflügelpest bezeichnet wird. Das Land Burgenland bestätigte den Fund und rief Geflügelhalter zu verstärkten Schutzmaßnahmen auf.

Bislang sind in Österreich keine gewerblichen Geflügelbetriebe betroffen. Dennoch beobachten die Behörden die Entwicklung aufmerksam. Denn nur wenige Kilometer hinter der Grenze, im ungarischen Komitat Vas, wurden bereits vier Ausbrüche in Geflügelhaltungen festgestellt.

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Eine Krankheit, die seit 1997 aus Österreichs Geflügelbetrieben verschwunden ist

Die Newcastle-Krankheit wird durch das aviäre Paramyxovirus 1 verursacht. Der Erreger kann Hühner, Puten, Tauben und zahlreiche weitere Vogelarten infizieren. Je nach Virusstamm und Vogelart kann eine Infektion unterschiedlich schwer verlaufen.

Bei besonders aggressiven Varianten treten Atemnot, Durchfall, Lähmungen und ein drastischer Rückgang der Eierproduktion auf. In schweren Fällen kann die Sterblichkeit innerhalb eines Bestandes nahezu 100 Prozent erreichen.

In österreichischen Hausgeflügelbeständen wurde die Krankheit zuletzt 1997 nachgewiesen. Seit 1999 gilt Österreich in diesem Bereich als frei von Newcastle Disease. Vollständig verschwunden ist das Virus allerdings nie. Bei Wildtauben wurden auch in den vergangenen Jahren immer wieder Infektionen festgestellt. Genau darin steckt eine wichtige Besonderheit.

Nicht alle Newcastle-Viren sind gleich gefährlich

Die österreichischen Behörden unterscheiden zwischen verschiedenen Varianten des Erregers. Bei Tauben wurde hierzulande bisher vor allem ein an diese Vogelart angepasster Virusstamm nachgewiesen. In Ungarn, Deutschland und mehreren weiteren europäischen Ländern verursachen dagegen andere Virusvarianten Ausbrüche in Geflügelbetrieben.

Besonders relevant ist der sogenannte Genotyp VII, der sich in Europa ausgebreitet hat und bei Geflügel schwere Erkrankungen verursachen kann. Die österreichischen Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass dieser Genotyp bislang nicht bei Wildvögeln nachgewiesen wurde.

Der Fund bei Mattersburg bedeutet deshalb nicht, dass sich jener Virusstamm, der ungarische Geflügelbetriebe trifft, bereits auf österreichische Wildtauben ausgebreitet hat.

Ein solcher Zusammenhang ist derzeit nicht belegt.

In Deutschland mussten über eine Million Tiere getötet werden

Wie dramatisch ein Ausbruch in größeren Geflügelbetrieben werden kann, zeigt die Entwicklung in Deutschland. Dort wurden im Februar 2026 erstmals seit mehr als zwei Jahrzehnten wieder größere Newcastle-Ausbrüche registriert. Besonders betroffen waren Betriebe in Brandenburg, Bayern und Berlin.

Nach Angaben der Landwirtschaftskammer Österreich wurden im Zuge der Bekämpfungsmaßnahmen bereits bis August mehr als eine Million Tiere getötet. Der Hintergrund: Für die Newcastle-Krankheit gibt es keine spezifische Behandlung.

Wird ein entsprechender Ausbruch in einem Geflügelbestand bestätigt, können strenge staatliche Maßnahmen einschließlich der Tötung betroffener Bestände und der Einrichtung von Sperrzonen notwendig werden. Solche Ausbrüche können für landwirtschaftliche Unternehmen erhebliche wirtschaftliche Folgen haben.

Warum Staatsgrenzen das Virus nicht aufhalten

Die aktuelle Entwicklung zeigt, wie eng die Tiergesundheit in Mitteleuropa miteinander verbunden ist. Ungarn meldet seit September Ausbrüche in Geflügelbetrieben. Auch in Polen, Tschechien, der Slowakei und Slowenien wurden entsprechende Virusvarianten festgestellt.

Dabei können unterschiedliche Übertragungswege eine Rolle spielen. Infizierte Vögel scheiden Erreger unter anderem über Kot und andere Körperflüssigkeiten aus. Auch kontaminierte Transportfahrzeuge, Kleidung und Gerätschaften können zur Weiterverbreitung beitragen.

Besonders interessant ist deshalb der grenzüberschreitende Geflügelhandel. Bereits im März verschärfte Österreich bestimmte Sicherheitsvorschriften für Transporte und Schlachtbetriebe, die Geflügel aus betroffenen Regionen übernehmen.

Der internationale Warenverkehr verbindet Geflügelbetriebe über Ländergrenzen hinweg. Damit kann ein Krankheitsausbruch in einem Nachbarstaat auch für österreichische Betriebe relevant werden, ohne dass er unmittelbar durch Wildvögel übertragen wird.

Warum diese Krankheit nicht mit Vogelgrippe verwechselt werden darf

Der Name „atypische Geflügelpest“ führt leicht zu Missverständnissen. Denn die Newcastle-Krankheit ist nicht identisch mit der Vogelgrippe. Während Vogelgrippe durch Influenzaviren verursacht wird, gehört der Newcastle-Erreger zu einer völlig anderen Virusfamilie.

Beide Erkrankungen können bei Geflügel schwere Symptome hervorrufen. Für die Newcastle-Krankheit stehen jedoch wirksame vorbeugende Impfstoffe zur Verfügung. In Österreich ist ihre Anwendung möglich und wird angesichts der aktuellen europäischen Lage ausdrücklich empfohlen.

Für Menschen gilt die Newcastle-Krankheit als weitgehend ungefährlich. In seltenen Fällen kann es bei intensivem Kontakt mit infizierten Vögeln zu einer meist milden Bindehautentzündung kommen.

Warum der Fund trotzdem ernst genommen wird

Der aktuelle Nachweis im Burgenland bedeutet noch keinen Ausbruch in Österreichs Geflügelwirtschaft. Er zeigt aber, dass der Erreger auch hierzulande weiterhin vorkommt, während in anderen europäischen Ländern gefährliche Varianten bei Nutzgeflügel erhebliche Schäden verursachen.

Für Geflügelhalter sind deshalb Hygiene, die Vermeidung von Kontakten zwischen Wild- und Hausvögeln sowie geeignete Impfmaßnahmen besonders wichtig. Verdachtsfälle müssen den zuständigen Veterinärbehörden gemeldet werden.

Die eigentliche Erkenntnis hinter dem Fund von Mattersburg ist überraschend: Österreichs Geflügelbetriebe sind seit fast 30 Jahren von der Newcastle-Krankheit verschont geblieben, obwohl verwandte Erreger immer wieder bei Wildtauben vorkommen.

Ob das so bleibt, hängt nicht nur von der Entwicklung innerhalb Österreichs ab. Auch das Infektionsgeschehen in den Nachbarländern und der internationale Geflügelverkehr werden dabei eine wichtige Rolle spielen.