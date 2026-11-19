Drei Staatschefs treffen sich in Shenzhen, über die Ukraine wird gesprochen. Kyjiw wartet auf Berichte, während die Kämpfe weitergehen.

Im chinesischen Shenzhen kommt US-Präsident Donald Trump mit Chinas Staatschef Xi Jinping und Russlands Präsident Wladimir Putin zusammen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj rechnet in Kürze mit Berichten der US-Gesandten über diese Gespräche, bei denen auch der Krieg in der Ukraine auf den Tisch kommen soll.

Eine offizielle Agenda gibt es für das Treffen nicht. Trump hatte im Vorfeld angekündigt, Obergrenzen für Atomwaffen sowie ein Ende des Krieges in der Ukraine thematisieren zu wollen. Erstmals seit 2025 reichten er und Putin einander die Hand.

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Das Verhältnis zwischen Washington und Kyjiw wirkte zuletzt angespannt. Trump spricht sich gegen neue Sanktionen gegen Russland aus, und die Ukraine meldet Störungen bei der Satellitenunterstützung für ihre Drohnen. In seiner nächtlichen Videobotschaft sagte Selenskyj: „Wir und die Europäer haben eine klare, gemeinsame Haltung: Fragen, die die Ukraine betreffen, müssen unter Beteiligung der Ukraine entschieden werden, und Fragen, die Europa betreffen, müssen unter Beteiligung Europas entschieden werden.“ Die US-Gesandten haben Kyjiw demnach zugesichert, Trumps Gespräche in China bei einem Treffen am Donnerstag in Berlin auszuwerten. Zusätzlich erwartet die Ukraine Berichte weiterer Partner, die derzeit in China sind.

Kämpfe gehen weiter

An der Front und im Hinterland gehen die Kämpfe weiter, während die Regierung Trump ihre diplomatischen Bemühungen um ein Ende des seit knapp fünf Jahren andauernden Konflikts wieder aufnimmt. Ukrainischen Medien zufolge attackierten russische Drohnen am Mittwochabend das Gebiet Charkiw und trafen dabei ein Wohnhaus.

In Kyjiw stürzten am Mittwochnachmittag Trümmer einer Drohne im Stadtteil Petscherskyi nieder und setzten dort etwas in Brand. Verletzte wurden nicht gemeldet, Einsatzkräfte der Rettungsdienste waren im Einsatz.

Ukrainische Gegenschläge

Zuvor hatte die Ukraine zwei Ölraffinerien im Süden Russlands angegriffen. Selenskyj würdigte diese Schläge und sprach von der „Wirksamkeit in der Ukraine hergestellter Waffen“. Ein weiterer Angriff beschädigte erneut die Kertsch-Brücke. Die 19 Kilometer lange Verbindung gilt als strategisch bedeutsam, denn sie verbindet Russland mit der seit 2014 besetzten Krim. Eingeweiht wurde sie von Wladimir Putin persönlich.

Seinen Angriffskrieg hatte Russland 2022 begonnen.