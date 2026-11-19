Hunderte Millionen Dollar setzte Elon Musk im US-Wahlkampf ein. Nach der Abstimmung findet er dazu überraschend offene Worte.

Nach den US-Zwischenwahlen bedauert Elon Musk die hohen Summen, die er den Republikanern gespendet hat. Zugleich hält er fest, dass Geld allein keine Wahlen entscheidet.

Am Mittwoch sagte der Chef von Tesla und SpaceX auf einer Konferenz der New York Times: „Ich komme mir ziemlich dumm vor, so viel Geld ausgegeben und dafür so wenig bekommen zu haben“. Fast eine halbe Milliarde Dollar hatte der Unternehmer in den Wahlkampf investiert, um republikanische Kandidaten zu unterstützen. Außerdem erklärte er: „Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, hätte ich wahrscheinlich weniger Geld ausgegeben.“

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Demokratischer Erfolg

Die Demokraten haben die Kontrolle über beide Kammern des Kongresses übernommen. Für Donald Trump, den Musk im Wahlkampf unterstützt hatte, gilt das Ergebnis als Rückschlag. In Texas setzte sich zudem die Demokratin Gina Hinojosa gegen den republikanischen Gouverneur Greg Abbott durch.

Musks Einschätzung

Musk meinte, ohne seine Spenden hätten die Republikaner womöglich noch schlechter abgeschnitten. Gleichzeitig betonte er, dass Geld Wahlen nicht allein entscheide.

Texas ist für ihn von besonderer Bedeutung, weil dort Tesla, SpaceX und ein geplantes gemeinsames Chip-Projekt angesiedelt sind.