Nach der Krampusfeier schläft ein 22-Jähriger im Schlafsack ein. Was dann geschah, klärt am Donnerstag das Landesgericht Salzburg.

Ein damals 27-Jähriger muss sich am Donnerstag vor Gericht verantworten. Er soll nach einer Krampusfeier im Salzburger Pongau den Schlafsack seines schlafenden Freundes in Brand gesteckt haben. Das 22-jährige Opfer zog sich dabei schwere Verbrennungen zu.

Der junge Mann war betrunken in seinem Schlafsack eingeschlafen. Der Anklage zufolge schüttete sein Freund hochprozentigen Schnaps auf den Schlafsack oder direkt daneben und setzte die Flüssigkeit in Brand. Der Schlafsack fing Feuer. Der 22-Jährige konnte sich zwar aus der brennenden Hülle befreien, erlitt aber Verbrennungen auf rund 20 Prozent seiner Körperoberfläche.

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Feuer nach der Feier

Aus der Feier wurde ein Feuer, das den Schlafenden erfasste. Die angezündete Flüssigkeit sprang schnell auf den Schlafsack über. Obwohl sich der Mann selbst aus den Flammen retten konnte, trug er schwere Verletzungen davon. Die Anklage lautet auf schwere Körperverletzung. Verhandelt wird vor dem Salzburger Landesgericht.

Mögliche Folgen

Mehrere Zeugen gaben an, der Angeklagte habe nicht aus böser Absicht gehandelt. Wird er schuldig gesprochen, drohen ihm bis zu fünf Jahre Haft. Außerdem könnte er verpflichtet werden, für die Folgekosten der Verletzungen aufzukommen. Verbrennungen dieser Größenordnung können lebensgefährlich sein. Je nach Schweregrad drohen bleibende Narben, eingeschränkte Beweglichkeit und seelische Belastungen, mit denen Betroffene noch lange zu kämpfen haben.