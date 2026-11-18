Fünf Städte, zwei Nächte und ein Budget von weniger als 200 Euro. Wer im Advent von Wien aus verreisen möchte, kann mit günstigen Verbindungen und der richtigen Unterkunft ordentlich sparen.

Wer im November oder in der Adventzeit von Wien aus verreisen möchte, kann aus fünf Städten wählen, die sich per Bus oder Zug preiswert ansteuern lassen. Mit günstigen Tickets und einer preiswerten Unterkunft sind zwei Übernachtungen samt Anreise unter bestimmten Bedingungen auch für weniger als 200 Euro pro Person möglich.

Das Budget von 200 Euro umfasst Hin- und Rückfahrt sowie zwei Übernachtungen pro Person. Verpflegung, Eintritte und Einkäufe müssen zusätzlich eingeplant werden. Besonders günstig sind häufig Hostels, einfache Pensionen oder gemeinsam genutzte Doppelzimmer. Wer allein ein Hotelzimmer bucht, muss oft mehr bezahlen. Am günstigsten reist, wer bei den Reisedaten flexibel bleibt und das klassische Adventwochenende meidet.

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Wer bei Datum und Verbindung nicht festgelegt ist, kann mit Bus und Bahn sparen. Teilweise sind besonders günstige Einzelfahrten erhältlich, mancherorts gibt es Sparpreise pro Strecke. Die folgenden Beispiele nennen übliche Fahrzeiten und mögliche Einstiegspreise bei frühzeitiger Buchung.

Wer gezielt Weihnachtsmärkte besuchen möchte, sollte auf die Eröffnungstermine achten. In Budapest haben die großen Adventmärkte bereits am 13. November geöffnet. In Bratislava beginnt der Weihnachtsmarkt am 26. November, in Ljubljana und Krakau am 27. November und in Prag öffnen die großen Weihnachtsmärkte am 28. November 2026.

Fünf Reiseziele

Bratislava, die slowakische Hauptstadt, ist nur etwa eine Stunde von Wien entfernt und damit ein ideales Ziel für einen spontanen Ausflug. Die historische Altstadt bietet enge Gassen, Cafés und zahlreiche Gebäude mit bewegter Vergangenheit. Wer zur Burg hinaufspaziert, genießt den Ausblick auf Donau und Stadt. Vor Weihnachten sorgen die Märkte rund um den Hauptplatz für zusätzliche Stimmung. Für die Anreise bietet sich vor allem der Bus an: Hin- und Rückfahrt kosten bei früher Buchung teilweise rund 10 bis 15 Euro.

Budapest, die ungarische Metropole, verbindet Architektur mit angesagten Cafés, Bars und Nachtleben. Parlament, Fischerbastei und Kettenbrücke gelten als Klassiker. Im Winter sind vor allem die Thermalbäder ein Anziehungspunkt.

Weihnachtsmärkte finden sich rund um den Vörösmarty-Platz und die Basilika. Mit dem Bus dauert die Fahrt von Wien ungefähr drei Stunden. Wird günstig gebucht, sind Hin- und Rückfahrt teilweise ab rund 26 Euro zu haben.

Ljubljana, die slowenische Hauptstadt, ist klein und gemütlich. Rund um die Ljubljanica lädt das Zentrum mit Cafés, kleinen Designshops und einer hübschen Altstadt zum Bummeln ein. Zu den Sehenswürdigkeiten zählen die Drachenbrücke, die Drei Brücken und die Burg von Ljubljana, von der aus der Blick über die Dächer der Stadt reicht.

Im Advent wird die Innenstadt festlich beleuchtet. Die Weihnachtsbeleuchtung wird am 27. November 2026 eingeschaltet. Der Bus braucht ungefähr fünf bis sechs Stunden, günstige Tickets sind je nach Reisetermin ab etwa 26 Euro pro Strecke erhältlich. Auch der Zug kann eine preiswerte Alternative sein, wenn früh gebucht wird.

Prag und Krakau

Prag, die tschechische Hauptstadt, wirkt im Winter besonders stimmungsvoll. Auf dem Altstädter Ring und am Wenzelsplatz öffnen die Weihnachtsmärkte, Karlsbrücke und historische Gassen erstrahlen im Lichterglanz. Abseits der bekannten Sehenswürdigkeiten finden sich Buchläden, Kaffeehäuser und Lokale mit tschechischer Küche.

Zwei Nächte reichen aus, um die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt zu erkunden. Mit dem Bus dauert die Fahrt ungefähr vier bis viereinhalb Stunden. Günstige Tickets gibt es bei frühzeitiger Buchung teilweise schon für weniger als 20 Euro pro Strecke. Die tatsächlichen Preise hängen von Reisetag, Verbindung und Verfügbarkeit ab.

Krakau in Polen ist vor Weihnachten eine passende Alternative. Auf dem Rynek Główny entsteht ein Weihnachtsmarkt mit Holzbuden und Beleuchtung. Die historische Altstadt zählt zum UNESCO-Welterbe. Das jüdische Viertel Kazimierz ist für seine Cafés, Bars und kleinen Lokale bekannt. Außerdem laden die Wawel-Burg und zahlreiche Restaurants zum Besuch ein.

Der Zug benötigt von Wien ungefähr fünfeinhalb Stunden. Bei frühzeitiger Buchung können günstige Sparschiene-Tickets erhältlich sein. Auch Fernbusse sind eine preiswerte Alternative: Einfache Fahrten gibt es teilweise für weniger als 25 Euro, wobei die Preise je nach Reisetermin variieren.