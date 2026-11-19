Ein Garten in Vorarlberg wird zum Fundort. Eine Frau ist tot, ein Mann in Gewahrsam, und die Todesursache ist weiterhin völlig offen.

In einem Garten in Satteins in Vorarlberg ist am Mittwoch die Leiche einer Frau entdeckt worden. Die Polizei bestätigte den Fund und nahm einen Verdächtigen fest. Woran die Frau gestorben ist, bleibt vorerst unklar, die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

Dass die Leiche in Satteins lag, bestätigten die Behörden gegenüber dem ORF Vorarlberg. Der festgenommene Verdächtige wird derzeit befragt.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Offene Fragen

Die Todesursache steht noch nicht fest. Die Leiche der Frau wird in der Gerichtsmedizin obduziert. Offen ist vorerst auch, in welcher Beziehung die Frau und der Festgenommene zueinander stehen. Ermittelt werde „in alle Richtungen“.

Vermisstenfall

Nach Angaben der Vorarlberger Nachrichten galt die Frau seit dem 13. Oktober als vermisst. Am Mittwochabend sei das Wohnhaus der Abgängigen durchsucht worden, dabei sei die Frau im Garten gefunden worden, wo sie vergraben gewesen sei. Die Exekutive bestätigte diese Darstellung zunächst nicht.