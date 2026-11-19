Albanien greift nach Raketen mit großer Reichweite. In Washington liegt der Antrag auf dem Tisch, und das Außenministerium signalisiert Zustimmung.

Albanien hat in den USA den Kauf von HIMARS-Raketenwerfern samt präzisionsgelenkter Munition beantragt. Das US-Außenministerium befürwortet das geplante Geschäft in einer Mitteilung an den Kongress und begründet dies mit der Stärkung eines NATO-Verbündeten. Veröffentlicht hat die Mitteilung am 17. November das Büro für politisch-militärische Angelegenheiten des US-Außenministeriums. Demnach hat Albanien zwei HIMARS angefragt. Dazu kommen sechs Container mit Lenkraketen des Typs GMLRS M31A2 mit Einheitsgefechtskopf und sechs Container mit GMLRS M30A2 mit alternativem Gefechtskopf.

Das US-Außenministerium bezifferte den geschätzten Gesamtwert des möglichen Verkaufs an Albanien am 17. November 2026 auf 210 Millionen US-Dollar.

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Geplanter Lieferumfang

Da jeder Container sechs Raketen fasst, umfasst das Paket insgesamt 72 Lenkraketen. Geliefert werden sollen außerdem acht IFATDS-Artillerie-Feuerleitsysteme, zwei HMMWV, Funkgeräte, Versorgungs- und Bergefahrzeuge, Ersatzteile, Werkzeug sowie Schulungen und technische Unterstützung. Laut der Begründung würde Albanien mit den Systemen die Fähigkeit zu Präzisionsschlägen über große Distanzen erlangen. Die albanischen Streitkräfte könnten damit Bedrohungen abschrecken und neutralisieren und stärker zu den Verteidigungsplänen der NATO beitragen.

Das Ministerium geht davon aus, dass Albanien die Systeme ohne Schwierigkeiten einführen kann. Das grundlegende militärische Gleichgewicht in der Region werde der Verkauf nicht verändern.

Beteiligte Unternehmen

Hauptauftragnehmer ist Lockheed Martin. Für die Umsetzung des Geschäfts sollen bis zu 15 Vertreter der US-Regierung und 15 Vertreter des Auftragnehmers etwa zweimal im Jahr nach Albanien reisen. Anlass sind Programmüberprüfungen, die Lieferung der Ausrüstung und die Schulungen.

HIMARS ist ein Raketenwerfer auf einem Lkw, der aus einem Container entweder sechs GMLRS-Raketen oder eine ATACMS-Rakete abfeuern kann. Auch Kroatien beschafft das System. Das US-Außenministerium hat den Verkauf dorthin im August 2024 genehmigt, der geschätzte Wert liegt bei 390 Millionen Dollar.