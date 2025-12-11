Migrationswelle füllt Schulbänke – 90.000 ausländische Kinder in Volksschulen

Österreichs Klassenzimmer werden voller und internationaler. Während die Schülerzahlen insgesamt steigen, hat sich die Anzahl ausländischer Volksschulkinder binnen zehn Jahren verdoppelt.

Die Zahl der Schülerinnen und Schüler in österreichischen Schulen ist deutlich gestiegen, wobei der Zuwachs hauptsächlich auf Kinder ohne österreichische Staatsbürgerschaft zurückzuführen ist. In Volksschulen stieg die Schülerzahl um 1,9 Prozent auf 376.203 Kinder, während Mittelschulen einen Anstieg von 1,5 Prozent auf 219.185 Schülerinnen und Schüler verzeichneten. “Diese Zuwächse sind überwiegend auf die gestiegene Zahl von Schulkindern mit nicht-österreichischer Staatsangehörigkeit zurückzuführen”, erklärte Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin von Statistik Austria, in einer Presseaussendung.

Im Zehnjahresvergleich zeigt sich die Entwicklung noch markanter. Seit 2014/15 wuchs die Gesamtzahl der Schulkinder um 5 Prozent, wobei die Volksschulen einen Anstieg von 14,6 Prozent und die Mittelschulen von 5,3 Prozent verzeichneten. Nach einem vorübergehenden Rückgang begann die Schülerzahl in Volksschulen ab 2016/17 wieder zu steigen. Statistik Austria führt diese Entwicklung vorrangig auf die Migrationsbewegungen seit 2015 zurück.

Ein deutlicher Indikator: Die Anzahl ausländischer Volksschulkinder hat sich binnen zehn Jahren von 44.802 auf 89.460 nahezu verdoppelt.

Rekordwerte bei AHS

Die AHS-Unterstufe verzeichnet bereits seit dem Schuljahr 2013/14 kontinuierlich steigende Schülerzahlen und erreichte nun mit 125.375 Kindern einen historischen Höchstwert. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Zuwachs von 0,3 Prozent, im Zehnjahresvergleich sogar von 11,1 Prozent.

Bei den Oberstufenformen zeigt sich ein differenzierteres Bild: Während die AHS-Oberstufen einen leichten Rückgang von 0,3 Prozent verzeichneten, stieg die Schülerzahl an berufsbildenden höheren Schulen erstmals wieder an – mit einem Plus von 0,7 Prozent.

Sprachliche Förderung

Bei der sprachlichen Förderung zeigen die Daten unterschiedliche Entwicklungen. An Volksschulen stieg der Anteil der außerordentlichen Schülerinnen und Schüler – jener Kinder, die aufgrund mangelnder Deutschkenntnisse diesen Status erhalten – leicht auf 10,8 Prozent an, was 40.698 Kindern entspricht. Im Vorjahr lag dieser Wert bei 10,7 Prozent.

Die Fördermaßnahmen verteilen sich etwa gleichmäßig auf spezielle Deutschförderklassen und ergänzende Förderkurse. An Mittelschulen hingegen sank der Anteil außerordentlicher Schülerinnen und Schüler von 3,8 auf 3,0 Prozent, was einer absoluten Zahl von 6.531 Kindern entspricht.