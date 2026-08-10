Nach heftiger Kritik: Karleuša-Konzert in Vodice abgesagt

Ein Konzert, ein Feiertag und eine Sängerin mit Vergangenheit – in Vodice sorgte die Kombination für heftigen Wirbel.

Nach tagelangen Diskussionen und wachsendem öffentlichen Druck ist das geplante Konzert der serbischen Sängerin Jelena Karleuša im kroatischen Küstenort Vodice abgesagt worden. Die Veranstaltung im Club Hacienda war für den Abend des 15. August angekündigt worden – ausgerechnet auf Mariä Himmelfahrt. Der Einlass sollte um 23 Uhr beginnen, Karleušas eigentlicher Auftritt allerdings erst nach Mitternacht und damit bereits am 16. August.

Bürgermeister Ante Cukrov bestätigte die Absage nach einem Treffen mit den Verantwortlichen der Veranstaltung. Dabei sei man übereingekommen, dass das Konzert nicht stattfinden werde.

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Klare Ansage

Cukrov hatte sich bereits im Vorfeld deutlich gegen einen Auftritt Karleušas in Vodice ausgesprochen. Gegenüber dem Magazin Nacional erklärte er sinngemäß, grundsätzlich sei jeder in der Stadt willkommen. Bei Karleuša handle es sich jedoch um eine Person, die sich öffentlich negativ über Kroatien geäußert habe – weshalb sie aus seiner Sicht in Vodice nicht willkommen sei.

Gleichzeitig stellte der Bürgermeister klar, dass die Stadt grundsätzlich nicht darüber entscheiden könne, welche Künstler in einem privat betriebenen Club auftreten.

Auch die Hacienda meldete sich schließlich mit einer Stellungnahme zu Wort. Nachdem die Ankündigung des Konzerts Reaktionen ausgelöst habe, die weit über den Rahmen einer privaten Musikveranstaltung hinausgegangen seien, habe man sich entschieden, die Veranstaltung nicht durchzuführen. Die Sicherheit der Gäste und der Mitarbeiter habe für den Club oberste Priorität.

Debatte im Netz

Die Debatte hatte sich zuvor in sozialen Netzwerken und kroatischen Medien deutlich zugespitzt. Kritik entzündete sich sowohl an früheren öffentlichen Äußerungen Karleušas über Kroatien als auch am gewählten Veranstaltungsabend. Dass das Event ausgerechnet für den 15. August, den katholischen Feiertag Mariä Himmelfahrt, angekündigt worden war, sorgte bei zahlreichen Kritikern für zusätzlichen Unmut.

Der Club hatte daraufhin darauf hingewiesen, dass der Einlass zwar bereits um 23 Uhr erfolgen sollte, Karleušas eigentlicher Auftritt jedoch erst nach Mitternacht und damit technisch gesehen am 16. August geplant gewesen sei.

Als offiziellen Grund für die Absage nannte die Hacienda allerdings nicht den Feiertag selbst, sondern die Sicherheitsbedenken infolge der zunehmend aufgeheizten Reaktionen rund um die Veranstaltung.