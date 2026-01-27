Stromschlag für Benziner: Hybridautos erobern EU-Markt

Der Wandel auf Europas Straßen nimmt Fahrt auf: Hybrid-Elektrofahrzeuge haben erstmals die Benziner vom Thron gestoßen und dominieren nun den EU-Automarkt.

Im vergangenen Jahr verzeichneten Hybrid-Elektrofahrzeuge einen Absatzanstieg von 13,5 Prozent und sicherten sich damit einen Marktanteil von 34,5 Prozent am EU-Gesamtabsatz. Der Herstellerverband Acea gab am Dienstag bekannt, dass diese Fahrzeugkategorie damit erstmals die Benziner überholt hat, die nur noch auf 26,6 Prozent Marktanteil kamen.

Auch bei batterieelektrischen Fahrzeugen setzte sich der Aufwärtstrend fort. Laut Acea wuchs ihr Absatz um 30 Prozent, wodurch sie einen Anteil von 17,4 Prozent am Gesamtmarkt erreichten. Parallel dazu legten die Verkaufszahlen von Plug-in-Hybriden zu, während konventionelle Benzin- und Dieselfahrzeuge weitere Marktanteile einbüßten.

Moderates Marktwachstum

Die Gesamtzahl der Neuzulassungen in der EU belief sich 2025 auf rund 1,88 Millionen Fahrzeuge, was einem moderaten Wachstum von 1,8 Prozent im Jahresvergleich entspricht.

Trotz dieser verhaltenen Gesamtentwicklung zeigt sich in den Kaufentscheidungen der Verbraucher eine klare Präferenz für Hybrid- und Elektroantriebe.