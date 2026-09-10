Selenskyjs Flugzeug beinahe von Drohne getroffen

Über moldauischem Luftraum wurde es für Selenskyj brenzlig – ein Zwischenfall mit internationaler Sprengkraft.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj geriet auf dem Weg zur Beerdigung von König Harald V. in Moldau in eine gefährliche Situation: Sein Flugzeug wurde über moldauischem Territorium von einer Drohne bedroht.

Der Vorfall ereignete sich am Dienstag, dem 8. September 2026, während Selenskyj von Chișinău in Richtung Oslo unterwegs war. Der norwegische Ministerpräsident Jonas Gahr Støre bestätigte, dass der Flug aufgrund der Drohnenbedrohung mit Verspätung ankam. Nach Angaben der moldauischen Regierung drang mindestens eine russische Drohne in den moldauischen Luftraum ein und stürzte auf moldauischem Gebiet ab. Die moldauischen Behörden reagierten umgehend und schlossen den Luftraum vorübergehend, wodurch mehrere Starts und Landungen verzögert wurden.

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Die Beerdigung von König Harald V. fand am Mittwoch, dem 9. September 2026, um 13:00 Uhr im Osloer Dom statt.

Moldaus wachsender Druck

Moldau, ein neutraler Staat zwischen der Ukraine und Rumänien, steht seit geraumer Zeit unter dem Druck des eskalierenden Konflikts in der Region. Allein im laufenden Jahr verletzten mehr als 30 Drohnen den moldauischen Luftraum, davon 17 im August. In der Nacht zum 27. August 2026 bestätigten die moldauischen Behörden, dass fünf russische Drohnen unerlaubt den moldauischen Luftraum nahe der Grenze zur Ukraine überflogen und eine weitere Drohne auf moldauischem Staatsgebiet gefunden wurde. Die gegenseitige Intensivierung der Luftangriffe zwischen ukrainischen und russischen Streitkräften belastet zunehmend die Stabilität der gesamten Region.

Klare Worte Moldaus

Die politische Führung Moldaus reagierte mit deutlichen Worten. Ministerpräsident Vasile Tofan erklärte: „Russlands unmenschlicher Krieg gegen die Ukraine bringt unsere Bürger zunehmend in Gefahr.“ Präsidentin Maia Sandu warnte, dass „Russlands Frontlinie weiter nach Westen rücke, weshalb Luftverteidigung für die Ukraine dringend ist.“