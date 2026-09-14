Österreich zieht die Bremse: E-Mopeds verlieren ihren Fahrradstatus – und das hat weitreichende Folgen für tausende Alltagsnutzer.

Ab dem 1. Oktober 2026 gelten in Österreich grundlegend neue Regeln für E-Mopeds der Klasse L1e-B. Sie werden nicht mehr wie Fahrräder behandelt, sondern unterliegen den Vorschriften für Kraftfahrzeuge. Damit werden unter anderem Zulassung beziehungsweise Genehmigung, Kennzeichen, Kfz-Haftpflichtversicherung, eine gültige Lenkberechtigung mindestens der Klasse AM, Sturzhelm und regelmäßige §57a-Begutachtung verpflichtend. Die Zulassung eines Mopeds mit Ausgabe einer neuen Kennzeichentafel kostet derzeit 255,50 Euro. Hinzu kommen unter anderem laufende Versicherungskosten.

Betroffen sind insbesondere rein elektrisch angetriebene Zweiräder ohne Pedale sowie Modelle mit Pedalen, deren Motor über einen Gasgriff oder Gashebel auch ohne Treten aktiviert werden kann. Klassische E-Bikes mit reiner Tretunterstützung bleiben von dieser Umstellung unberührt.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Hankes Begründung

Mobilitätsminister Peter Hanke, der die Gesetzesänderung verantwortet, begründet den Schritt mit einem einfachen Argument: „Ein Fahrzeug das aussieht wie ein Moped, fährt wie ein Moped und so schwer ist wie ein Moped, sollte kein Fahrrad sein.“ Konkret bedeutet das für die Praxis: „Ab 1. Oktober gehören diese Fahrzeuge auf die Straße und nicht mehr auf den Radweg.“ Den vergleichsweise langen Vorlauf bis zum Inkrafttreten erklärt Hanke so: „Wir haben das Inkrafttreten bewusst später gewählt, damit niemand von heute auf morgen vor neuen Anforderungen steht.“

Besonders stark betroffen von der Umstellung sind Essenszusteller, die E-Mopeds täglich beruflich nutzen. Um den Übergang zu erleichtern, fördert das Mobilitätsministerium von 2026 bis 2029 Verkehrssicherheitstrainings, die von zertifizierten Radfahrschulen durchgeführt werden und den Umstieg auf Fahrräder und E-Bikes begleiten sollen.

Plattformen investieren

Zustellplattformen wie Lieferando, foodora und Wolt beteiligen sich aktiv an dieser Umstellung: Sie bewerben die Trainings bei ihren Fahrern und übernehmen einen Teil der anfallenden Kosten. Dragan Milovanovic, Managing Director von foodora Österreich, verweist auf die Investitionen des Unternehmens in eine neue Fahrzeugflotte: „Um unseren Ridern den Zugang zu hochwertigen E-Bikes zu attraktiven Konditionen zu ermöglichen.“

Mit 1. Oktober will foodora seine eigene Flotte vollständig auf Fahrräder und E-Bikes umstellen; E-Mopeds sollen dort nicht mehr eingesetzt werden. Bis 2027 plant das Unternehmen für die Umstellung Investitionen im siebenstelligen Bereich. Nach eigenen Angaben sollen die Änderungen für Kunden und Restaurantpartner keine spürbaren Auswirkungen auf die Lieferungen haben.