Serbisches Filmfestival bringt den Balkan nach Wien

Vier Tage, zwölf Filme und mehrere Premieren: Anfang Oktober wird Wien erneut zum Treffpunkt für Filmschaffende und Publikum aus der Region.

Das Adria Film Fest findet heuer bereits zum vierten Mal in Wien statt. Von 1. bis 4. Oktober 2026 werden insgesamt zwölf Filme aus Serbien und der Region gezeigt. Veranstaltet wird das Festival vom Filmverleih Adria Film und dem Verein Kultur Kombinat.

Eröffnet wird das Festival am Donnerstag, dem 1. Oktober, um 20 Uhr im Urania CEEnema. Zum Auftakt läuft „Yugo ide u Ameriku“ von Aleksa Borković und Filip Grujić. Für den Film ist es gleichzeitig die internationale Premiere. Die diesjährige Ausgabe wird zudem vom renommierten Regisseur Želimir Žilnik eröffnet.

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Premieren und Publikumsgespräche

Das Festival ist in zwei Programmbereiche aufgeteilt. Im Urania CEEnema werden sechs Langfilme als Premieren präsentiert. Bei ausgewählten Vorstellungen reisen auch die Regisseur:innen nach Wien und stellen sich nach den Filmen den Fragen des Publikums.

Auf dem Programm stehen unter anderem „Biće novih leta“, „Restitucija, ili, san i java stare garde“, „Saučesnici“, „Izlet“ und „Karmadona“. Parallel dazu laufen im Cineplexx Millennium City sechs Filme, die bereits in den vergangenen zwei Jahren in österreichischen Kinos zu sehen waren. Dazu zählen etwa „Sportsko srce“, „Volja sinovljeva“, „Povratak Žikine dinastije“, „Svadba“, „Yugo Florida“ und „Izolacija“.

Alle Filme werden in der Originalfassung mit englischen oder deutschen Untertiteln gezeigt. Die Vorstellungen im Cineplexx Millennium City finden laut Veranstalter jeweils am frühen Abend beziehungsweise am Abend statt.

Masterclass mit Želimir Žilnik

Nach dem eigentlichen Festivalprogramm wartet am 5. Oktober noch ein besonderes Zusatzprogramm: Želimir Žilnik hält im Village Cinema Wien Mitte eine Masterclass. Im Mittelpunkt steht seine jahrzehntelange Arbeit als Filmemacher und sein Umgang mit gesellschaftlichen und politischen Themen. Die Veranstaltung beginnt laut Programm um 11 Uhr und findet auf Englisch statt.

Tickets für das Adria Film Fest sind an den Kinokassen sowie online über Cineplexx erhältlich. Weitere Informationen zum Festival und zu den einzelnen Filmen stellt der Veranstalter auf der offiziellen Festivalwebsite www.adriafilmfest.com/ zur Verfügung.