Spritpreise auf Rekordkurs: Diesel erreicht neuen Höchstwert

Tirol erreicht an der Zapfsäule einen neuen Spitzenwert – Diesel ist dort derzeit so teuer wie kaum zuvor.

In Tirol ist der Dieselpreis auf ein neues Rekordniveau geklettert: Der Medianpreis lag am Montag bei 2,287 Euro pro Liter und damit höher als in jedem anderen Bundesland. Österreichweit lag der Medianpreis für Diesel am selben Tag bei 2,219 Euro. Für Autofahrerinnen und Autofahrer, die derzeit in Tirol tanken, bedeutet das einen spürbaren Einschnitt ins Budget.

Rekordwerte im Vergleich

Der bisherige österreichweite Rekordwert für Diesel datiert vom 30. März 2026, als der Medianpreis bei 2,245 Euro pro Liter lag. Noch weiter zurück liegt der Benzin-Höchststand: Am 24. Juni 2022 wurden 2,099 Euro pro Liter verzeichnet. Zum Vergleich: Am 17. Mai 2020 lag der Diesel-Medianpreis in Salzburg bei lediglich 0,913 Euro pro Liter – ein Preisniveau, das heute kaum noch vorstellbar erscheint.

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Die Auswirkungen der anhaltenden Preisentwicklung treffen vor allem jene, die täglich auf das Auto angewiesen sind. Der österreichweite Medianpreis für Super-Benzin lag am Montag bei 1,944 Euro pro Liter, wobei Tirol auch hier mit 1,994 Euro den Spitzenwert markierte.