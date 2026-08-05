Drohne jagt Gemüsehändler durch Cherson – Selenskyj spricht von „Safari“ (VIDEO)

Ein Straßenhändler, eine Drohne, ein Angriff – das Video aus Cherson hat weltweit Entsetzen ausgelöst.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Russland vorgeworfen, in der Stadt Cherson systematisch Zivilisten mit Drohnen zu verfolgen und anzugreifen. Auslöser der neuerlichen Empörung ist ein in sozialen Netzwerken kursierendes Video, das zeigt, wie eine Kleindrohne einen Straßenhändler attackiert. „Heute hat ein weiteres Video der Drohnen-‚Safari‘, die die Russen gegen Zivilisten in Cherson führen, viele schockiert“, schrieb Selenskyj in sozialen Medien.

Das fragliche Video zeigt einen Mann, der neben einem Transporter steht – um ihn herum ein aufgespannter grüner Schirm, auf dem Boden gestapelte Pappkisten. Als sich die Drohne nähert, sucht der Mann Deckung. Das Gerät verfolgt ihn und detoniert schließlich in seiner unmittelbaren Nähe.

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Angriff auf Händler

Das Filmmaterial tauchte zunächst auf einem Telegram-Kanal aus Cherson auf, wurde anschließend von der örtlichen Polizei verbreitet – der ursprüngliche Ursprung des Videos bleibt jedoch ungeklärt. Ukrainischen Behörden zufolge überlebte der Mann den Angriff, zog sich dabei aber Verletzungen zu.

Olexander Prokudin, der Chef der Militärverwaltung des Gebiets Cherson, veröffentlichte auf Telegram ein weiteres Video: Darin schildert der Betroffene, auf einem Krankenhausbett sitzend, wie er versucht habe, um seinen Transporter herumzulaufen, und wie er dem Drohnenpiloten zu signalisieren versucht habe, dass er lediglich Tomaten und Auberginen verkaufe.

Im Gebiet Cherson verlaufen die Frontlinien entlang des Dnipro, wo sich ukrainische und russische Verbände gegenüberstehen. Die Gebietshauptstadt Cherson liegt in einem Bereich, der für ferngesteuerte Kleindrohnen problemlos erreichbar ist – weshalb aus der Stadt immer wieder Berichte über gezielte Angriffe auf Zivilisten bekannt werden. Russland führt seit mehr als vier Jahren einen umfassenden Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Selenskyjs Appell

„Die Russen gaben das Verbrechen sogar zu, zeigten keinerlei Bedauern und prahlten offen damit, Menschen zu quälen“, schrieb Selenskyj weiter. Der Welt müsse jeder Beweis vorgelegt werden, der zeigt, dass „Russland verrückt geworden ist und dass seine Soldaten Freude daran haben, Zivilisten zu töten und zu misshandeln.“

Selenskyj erneuerte in diesem Zusammenhang seinen Appell, den Druck auf Moskau zur Beendigung des Krieges zu erhöhen. Es gehe dabei um mehr als die Ukraine allein, betonte er.

Die Nachbarstaaten Russlands sollten gemeinsam auf echte Sicherheitsgarantien und ein Ende der Kampfhandlungen hinwirken.