„Direkter Schlag“: Russland verschärft Drohungen gegen Deutschland

Drohnen, Drohungen und Diplomatiebruch: Zwischen Russland und Deutschland eskaliert ein Konflikt, der Europa in Atem hält.

Die diplomatischen Beziehungen zwischen Russland und Deutschland haben sich in den vergangenen Tagen erheblich verschlechtert. Dmitri Medwedew, ehemaliger russischer Präsident und heutiger Vizechef des russischen Sicherheitsrates, attackierte die deutsche Regierung scharf und drohte mit direkten Angriffen auf deutsche Produktionsstätten für Militärtechnik, die für die Ukraine bestimmt ist.

Eskalation nach Drohnenvorfall

Auslöser der jüngsten Eskalation ist der versuchte Drohnenanschlag am Flughafen Leipzig/Halle, für den die Bundesregierung inzwischen Russland verantwortlich macht. Anfang August wurde dort eine mit Sprengstoff präparierte Drohne entdeckt, die nach Erkenntnissen der Ermittler offenbar ein ukrainisches Antonov-Frachtflugzeug angreifen sollte. Der Anschlag scheiterte, weil der Zünder offenbar defekt war; der Flugbetrieb wurde zeitweise unterbrochen. Als Reaktion kündigte die Bundesregierung am 1. September konkrete Maßnahmen an: Das russische Generalkonsulat in Bonn soll zum 18. September geschlossen und der Vertrag über das Russische Haus in Berlin gekündigt werden.

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Moskau kündigte seinerseits eine schnelle Reaktion auf die deutschen Maßnahmen an. Welche konkreten Gegenmaßnahmen Russland ergreifen wird, ist bislang jedoch nicht bekannt.

Medwedews scharfe Worte

Medwedew ließ in seiner Reaktion kaum diplomatische Zurückhaltung erkennen. Er bezeichnete die Politik der aktuellen deutschen Führung als „neonazistisch“ und „rabiat russophob“. Deutschland verdiene seiner Darstellung zufolge direkte Angriffe auf jene Produktionsstätten, die Militärtechnik für die Ukraine herstellen; sogar weitere Ziele in Berlin brachte er ins Spiel.

Auch Aussagen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zum russischen Luftraum griff Medwedew scharf an. Selenskyj hatte erklärt, ukrainische Drohnen machten den russischen Luftraum zunehmend unsicher und hätten ihn faktisch teilweise für die Luftfahrt geschlossen. Gleichzeitig betonte der ukrainische Präsident, sein Land greife keine Zivilflugzeuge an. Medwedew wertete die Äußerungen dennoch als Bedrohung der zivilen Luftfahrt. Die russische Botschaft wiederum weist jede Beteiligung am Leipziger Anschlagsversuch zurück und bezeichnet die deutschen Vorwürfe als konstruierte Provokation.

Auch Wladimir Putin verschärfte den Ton: Er wies die deutsche Anschuldigung zurück, verlangte Beweise für eine russische Beteiligung und bezeichnete die von Berlin beschlossenen Maßnahmen als schweren Fehler.