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Gefängnistragödie

Tödlicher Angriff in Zelle: 17-Jähriger legt Geständnis ab

Tödlicher Angriff in Zelle: 17-Jähriger legt Geständnis ab
Symbolbild Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Eine gemeinsame Zelle, zwei Jugendliche – und eine Nacht, die in einer Tragödie endet. Der Fall erschüttert die Justizanstalt Klagenfurt.

In der Justizanstalt Klagenfurt ist es in der Nacht auf Dienstag zu einem tödlichen Angriff zwischen zwei jugendlichen Häftlingen gekommen. Ein 19-jähriger Insasse wurde von seinem 17-jährigen Zellengenossen getötet. Die beiden teilten sich seit dem 7. August denselben Haftraum.

Tödlicher Angriff

Der jüngere der beiden hat die Tat gestanden. Staatsanwaltschaftssprecher Christian Pirker bestätigte, dass der Tatverdächtige zugegeben habe, das Opfer durch Würgen sowie durch Schnittverletzungen mit einem Einwegrasierer getötet zu haben.

Nach Angaben des 17-Jährigen soll es im Vorfeld der Tat zu Drohungen und Spannungen durch den 19-Jährigen gekommen sein, die in der Tatnacht in körperliche Gewalt umschlugen. Trotz dieser geschilderten Vorgeschichte waren der Justizanstalt keinerlei Zwischenfälle zwischen den beiden Insassen gemeldet worden, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.

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KO KOSMO-Redaktion
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