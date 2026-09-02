Später Start, lange Herbstferien, Matura im Mai: Das Schuljahr 2026/27 hält einige Besonderheiten bereit.

Das Schuljahr 2026/2027 beginnt für viele Schülerinnen und Schüler ungewöhnlich spät. In Wien, Niederösterreich und dem Burgenland startet der Unterricht am 7. September 2026. In den übrigen Bundesländern beginnt das Schuljahr am 14. September 2026.

Ferientermine und schulfreie Tage

Die Herbstferien finden österreichweit von 27. bis 31. Oktober 2026 statt. Durch den Nationalfeiertag am 26. Oktober sowie weitere schulfreie Tage können sich für manche Schülerinnen und Schüler längere freie Phasen ergeben. Die Weihnachtsferien starten bereits mit Heiligabend am Donnerstag, dem 24. Dezember 2026, und reichen bis zum 6. Jänner 2027.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Die Semesterferien fallen je nach Bundesland unterschiedlich aus: Wien und Niederösterreich haben von 30. Jänner bis 6. Februar 2027 frei. Im Burgenland und in Kärnten folgen die Ferien von 8. bis 13. Februar, Oberösterreich, Salzburg, die Steiermark, Tirol und Vorarlberg haben ihre schulfreie Woche von 15. bis 20. Februar 2027. Die Osterferien gelten österreichweit einheitlich vom 20. bis 29. März 2027.

Zentralmatura und letzte Schulwochen

Den Auftakt zur schriftlichen Zentralmatura bildet am 5. Mai 2027 die Deutschprüfung. Die Prüfung in (angewandter) Mathematik folgt am 10. Mai 2027, die Englischprüfung am 11. Mai 2027. Der Staatsfeiertag am 1. Mai fällt in diesem Jahr auf einen Samstag und bringt damit keinen zusätzlichen freien Tag.

Das Schuljahr endet im Osten am 2. Juli 2027, im Westen und Süden Österreichs hingegen erst am 9. Juli 2027.