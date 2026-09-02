A1 Richtung Wien: Lenker verliert Kontrolle – Auto überschlägt sich

Auf der A1 bei Eberstalzell endet eine Fahrt abrupt im Gebüsch – zwei Verletzte, ein demoliertes Fahrzeug und viele offene Fragen.

Am späten Dienstagabend ereignete sich auf der A1 Westautobahn im Bereich Eberstalzell in Oberösterreich ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Nach der Autobahnauffahrt Eberstalzell verlor ein Fahrzeuglenker in Richtung Wien aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto geriet von der Fahrbahn ab, prallte in eine Baumzeile und überschlug sich.

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Rasche Erstversorgung

Feuerwehr, Rettungsdienst und Notarzt rückten rasch zum Unfallort aus. Die beiden Verletzten wurden noch vor Ort medizinisch versorgt und anschließend in ein Klinikum eingeliefert. Die Feuerwehr unterstützte zudem das Abschleppunternehmen bei der Bergung des Fahrzeugs.

Im Bereich der Unfallstelle war die A1 rund eine Stunde lang nur auf einem Fahrstreifen befahrbar.

Zu nennenswerten Staubildungen kam es trotz der vorübergehenden Einschränkung nicht.