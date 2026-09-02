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Invasionsart

Kroatiens Adria bekommt einen ungewöhnlichen Gast

Kroatiens Adria bekommt einen ungewöhnlichen Gast
(Symbolbild FOTO: iStock)
2 Min. Lesezeit |

Eine aus Amerika stammende Rippenqualle macht sich derzeit in der Adria bemerkbar – und zieht damit die Aufmerksamkeit von Forschern auf sich.

Eingeschleppt wurde die Meereswalnuss (Mnemiopsis leidyi) vermutlich über das Ballastwasser transatlantischer Frachtschiffe. Ihr gallertartiger Körper, der in seiner Form an ein Ei oder eine Walnuss erinnert, erreicht zwischen sieben und zwölf Zentimeter Länge.

Für Badegäste stellt das Tier keine Bedrohung dar: Die Rippenqualle besitzt keine Nesselzellen und kann daher keine schmerzhaften Hautreaktionen wie echte Quallen auslösen.

Ökologische Folgen

Auch wenn von der Meereswalnuss keine unmittelbare Gefahr für Menschen ausgeht, sind die ökologischen und wirtschaftlichen Konsequenzen ihrer Ausbreitung erheblich. Im Schwarzen Meer hat die Rippenqualle bereits nachweislich Fischbestände dezimiert, indem sie in großen Mengen Zooplankton und Fischlarven fraß. Im Schwarzen Meer führte die invasive Art zu massiven Veränderungen des Ökosystems und trug zu einem starken Rückgang wichtiger Fischbestände bei. Die wirtschaftlichen Folgen für die Fischerei wurden auf mehrere hundert Millionen US-Dollar geschätzt.

In der Adria beobachten Forschende die Entwicklung aufmerksam, da Faktoren wie Wassertemperatur, Nahrungsangebot und fehlende natürliche Feinde die Ausbreitung invasiver Arten begünstigen können. Meeresbiologen und Umweltschützer verfolgen die Entwicklung aufmerksam, um mögliche Auswirkungen auf das dortige Ökosystem frühzeitig einschätzen zu können.

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