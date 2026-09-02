Tödlicher Unfall: 47-Jähriger prallt mit Auto gegen Steinmauer

Ein Abend auf der B115 endet tödlich – und ein Detail am Fahrer rückt nach dem Unfall in den Fokus der Behörden.

Kurz vor 20:00 Uhr kam ein 47-jähriger Niederösterreicher auf der B115 von Altenmarkt bei St. Gallen kommend in Richtung Weyer aus bislang ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Fahrzeug gegen eine Steinmauer. Trotz Reanimationsversuchen konnte nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden.

Reanimation erfolglos

Die genaue Unfallursache ist derzeit noch nicht geklärt. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Altenmarkt an der Enns leiteten umgehend Reanimationsmaßnahmen ein, die jedoch erfolglos blieben. Insgesamt standen 36 Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehren Altenmarkt an der Enns und St. Gallen im Einsatz.

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Kein Sicherheitsgurt

Laut Polizei war der 47-Jährige zum Zeitpunkt des Unfalls nicht angegurtet. Ob und in welchem Ausmaß dieser Umstand Einfluss auf die Schwere seiner Verletzungen hatte, geht aus der bisherigen Polizeimeldung nicht hervor.

Die B115 musste für rund zweieinhalb Stunden gesperrt werden, während die Einsatzkräfte die Unfallstelle sicherten und die Rettungsarbeiten durchführten.