Neue Wohnungsvergabe in Wien: Das ändert sich ab September

Wien krempelt die Wohnungsvergabe um – und lädt zum großen Auftakt mitten in die Leopoldstadt.

Wien führt im September ein neues, einheitliches Vergabesystem für Gemeindewohnungen und geförderte Wohnungen ein. Kernstück ist ein zentrales Wiener Wohn-Ticket mit einem Bonuspunkte-System, das die jeweilige Lebenssituation der Wohnungssuchenden stärker berücksichtigen soll. Ab 22. September 2026 werden Wohnungen ausschließlich über das neue System vergeben. Wer bereits ein Wiener Wohn-Ticket besitzt, kann noch bis 13. September im bisherigen System nach Wohnungen suchen und muss sich für das neue Vergabeverfahren anschließend neu registrieren.

Tag des Wohnbaus

Vorgestellt wird das neue System im Rahmen des „Tag des Wiener Wohnbaus“ am Sonntag, dem 6. September, im Rudolf-Bednar-Park in Wien-Leopoldstadt. Von 12 bis 18:30 Uhr steht eine Beratungsinsel zur Verfügung, an der Fachleute der Wohnberatung Wien alle Fragen rund um das neue Wohn-Ticket und die Wohnungsvergabe beantworten.

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Neben dem Informationsangebot erwartet die Besucherinnen und Besucher ein vielseitiges Familienprogramm: Der 1. Wiener Gemeindebauchor, „ORF KIDS unterwegs“ sowie verschiedene Workshops sorgen für Unterhaltung. Politisch begleitet wird die Veranstaltung von Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch (SPÖ), die um 15 Uhr das Wort ergreift, sowie von Leopoldstadts Bezirksvorsteher Alexander Nikolai (SPÖ), der um 13 Uhr spricht.

Darüber hinaus sind zahlreiche Organisationen vor Ort vertreten – darunter Wiener Wohnen, MieterHilfe und wohnpartner – und informieren zu Themen wie Wohnbauförderung und Mietrecht.