Autofahrer aufgepasst: Diese Strecke wird zehn Monate gesperrt

Zehn Monate, eine gesperrte Autobahn, 110 Millionen Euro – auf Oberösterreichs Pendler kommt ein langer Umweg zu.

Ab dem 15. September wird die Innkreisautobahn (A8) in Fahrtrichtung Süden für rund zehn Monate vollständig gesperrt. Betroffen ist der Streckenabschnitt zwischen der Anschlussstelle Wels-West und dem Knoten Voralpenkreuz. Hintergrund der Maßnahme sind umfassende Modernisierungsarbeiten an den dortigen Tunneln, die auf den aktuellen Stand der Sicherheitstechnik gebracht werden sollen.

Asfinag-Projektleiter Manuel Prentner zufolge werden dabei unter anderem Beleuchtung, Belüftung, Notrufsysteme, Videoüberwachung und Fluchtwege erneuert. Die ausgeschilderte Umleitung führt über die Welser Autobahn (A25) in Richtung Linz und Wien bis zum Knoten Haid und von dort über die A1 Richtung Voralpenkreuz und Salzburg.

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Für Pkw bietet sich als kürzere Ausweichroute auch die Welser Osttangente an. Für den Lkw-Fernverkehr gilt im Stadtgebiet allerdings ein Fahrverbot, ausgenommen sind Ziel- und Quellverkehr. In Fahrtrichtung Norden steht vom 15. September bis 31. Oktober lediglich eine Fahrspur zur Verfügung, da in diesem Zeitraum die Fluchtwegverbindungen zwischen den beiden Tunnelröhren saniert werden.

Zwei Bauphasen

Die erste Bauphase dauert bis Anfang Juli 2027. Von Mitte September 2027 bis Ende Juni 2028 folgt der zweite Abschnitt. Bis dahin soll die Tunnelbelüftung bereits so weit modernisiert sein, dass bei Gegenverkehr in einer Röhre auch für den Brandfall die nötige Sicherheit gewährleistet ist. Dadurch kann der Verkehr in dieser Bauphase mit jeweils einer Fahrspur pro Richtung geführt werden, ohne erneut eine Fahrtrichtung komplett sperren zu müssen. Die Asfinag investiert insgesamt 110 Millionen Euro.

Positive Begleitumstände

Prentner verwies zudem auf eine begleitende positive Entwicklung: „Die gute Nachricht ist, dass die Lärmschutzbaustellen bei Wels-Wimpassing und Marchtrenk sowie die ÖBB-Brückenarbeiten bei Wels-Ost Mitte September abgeschlossen sind.“ Damit fallen zeitgleich mit der A8-Sperre zumindest mehrere andere Baustellenbelastungen im Raum Wels weg.