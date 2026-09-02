Zwei Erdbeben in neun Minuten: Österreich wird nachts erschüttert

Zwei Beben, zwei Bundesländer, neun Minuten Abstand – Österreich erlebte eine ungewöhnlich kurze Nacht.

Mitten in der Nacht registrierten Seismografen gleich zwei leichte Erdbeben in Österreich – innerhalb weniger Minuten und in zwei verschiedenen Bundesländern. Schäden blieben aus.

Um 2.18 Uhr wurde westlich von Ebreichsdorf in Niederösterreich ein Beben der Magnitude 2,5 gemessen. Nur neun Minuten später, um 2.27 Uhr, folgte im Raum zwischen Innsbruck und Wattens ein weiteres Erdbeben – diesmal mit einer Stärke von 2,6. Beide Ereignisse wurden von GeoSphere Austria erfasst; Gebäudeschäden wurden in keiner der betroffenen Regionen gemeldet.

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Grollen in der Nacht

In Tirol begleitete ein hörbares Grollen das Beben, das vereinzelt Gläser zum Klirren brachte. In Niederösterreich war die Erschütterung zwar deutlich wahrnehmbar, blieb jedoch ebenfalls ohne materielle Folgen. GeoSphere Austria bestätigte das nahezu gleichzeitige Auftreten seismischer Aktivitäten in beiden Regionen.

Das nächtliche Auftreten der Beben sorgte in Teilen der Bevölkerung für Unruhe. Grollen und Klirrgeräusche weckten Bewohner aus dem Schlaf, ohne dass es jedoch zu Verletzungen oder strukturellen Schäden kam. Beide Regionen blieben von ernsthaften Auswirkungen verschont.

Seismisches Österreich

Seismische Ereignisse sind in Österreich grundsätzlich keine Ausnahmeerscheinung. Die Alpenregion verzeichnet regelmäßig leichte Erdbeben, die in der Regel keine schwerwiegenden Folgen haben.

In Niederösterreich werden im Durchschnitt rund zehn Erdbeben pro Jahr von der Bevölkerung wahrgenommen, wobei GeoSphere Austria für das Jahr 2024 von 16 spürbaren Erdbeben berichtet. In Tirol wurden im Jahr 2024 insgesamt 70 Erdbeben von der Bevölkerung verspürt, wobei der Großteil dieser Ereignisse auf eine außergewöhnliche Erdbebensequenz im Raum Waidring-Pillersee zurückgeführt wird.

GeoSphere Austria überwacht das Erdreich kontinuierlich, um bei erhöhter seismischer Aktivität rasch reagieren zu können.