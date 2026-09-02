KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Augsburg

Explosion am Bahnhof: Mehrere Menschen verletzt

Explosion am Bahnhof: Mehrere Menschen verletzt
(Symbolbild FOTO: iStock)
2 Min. Lesezeit |

Ein lauter Knall, Verletzte, Sperren – eine Explosion sorgt am Bahnhof für einen Großeinsatz, während Ermittler nach der Ursache suchen.

Kurz nach fünf Uhr morgens erschütterte eine Explosion den Durchgangsbereich eines Bahnhofs. Ausgelöst wurde sie durch einen noch nicht identifizierten Gegenstand. Nach Angaben der Polizei erlitten mehrere Personen infolge der Druckwelle ein Knalltrauma.

Darüber hinaus wurden Fensterscheiben durch die Wucht der Detonation zerstört; ob das Gebäude selbst weitere Schäden davongetragen hat, ist bislang nicht geklärt.

Weitreichende Beeinträchtigungen

Der Vorfall sorgte rund um den Bahnhof für Verkehrsbehinderungen. Das Bahnhofsgebäude und Gleis 1 wurden gesperrt, der Bahnverkehr konnte über andere Gleise teilweise weiterlaufen. Auch im öffentlichen Nahverkehr kam es zu Einschränkungen.

Einsatzkräfte befinden sich weiterhin vor Ort, während Ermittler parallel dazu die Ursache des Vorfalls zu klären versuchen.

Ungeklärte Ursache

Die näheren Umstände, die zu der Explosion geführt haben, sind nach wie vor ungeklärt. Angaben zu möglichen weiteren Schäden am Gebäude haben die Ermittler bislang nicht gemacht.

Die Einsatzkräfte bleiben vor Ort, während die Ermittler versuchen, die Ursache der Explosion und die Herkunft des Gegenstands zu klären.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Kulturbrauch
„Častiš!“ – warum gute Nachrichten auf dem Balkan teuer werden
| Drohneninnovation
Aus dem Drucker direkt in die Luft: Bosniens erste FPV-Drohne hebt ab
| Integrationslücke
Auch nach Jahren in Österreich: Viele Flüchtlingsfrauen ohne Job
| Neuwahl
Politischer Neustart in Belgrad – Wahltag in Serbien steht fest
| Rekordzuwachs
Serbien zieht immer mehr Touristen an: Diese Orte sind besonders gefragt
MEHR AKTUELLE NEWS