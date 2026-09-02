Explosion am Bahnhof: Mehrere Menschen verletzt

Ein lauter Knall, Verletzte, Sperren – eine Explosion sorgt am Bahnhof für einen Großeinsatz, während Ermittler nach der Ursache suchen.

Kurz nach fünf Uhr morgens erschütterte eine Explosion den Durchgangsbereich eines Bahnhofs. Ausgelöst wurde sie durch einen noch nicht identifizierten Gegenstand. Nach Angaben der Polizei erlitten mehrere Personen infolge der Druckwelle ein Knalltrauma.

Darüber hinaus wurden Fensterscheiben durch die Wucht der Detonation zerstört; ob das Gebäude selbst weitere Schäden davongetragen hat, ist bislang nicht geklärt.

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Weitreichende Beeinträchtigungen

Der Vorfall sorgte rund um den Bahnhof für Verkehrsbehinderungen. Das Bahnhofsgebäude und Gleis 1 wurden gesperrt, der Bahnverkehr konnte über andere Gleise teilweise weiterlaufen. Auch im öffentlichen Nahverkehr kam es zu Einschränkungen.

Einsatzkräfte befinden sich weiterhin vor Ort, während Ermittler parallel dazu die Ursache des Vorfalls zu klären versuchen.

Ungeklärte Ursache

Die näheren Umstände, die zu der Explosion geführt haben, sind nach wie vor ungeklärt. Angaben zu möglichen weiteren Schäden am Gebäude haben die Ermittler bislang nicht gemacht.

Die Einsatzkräfte bleiben vor Ort, während die Ermittler versuchen, die Ursache der Explosion und die Herkunft des Gegenstands zu klären.