Letzte Hitze, dann Absturz: So brutal trifft uns der Wetterbruch

Sommerliche Wärme, dann der Bruch: Österreich steht ein markanter Wettersturz bevor – mit Folgen für die ganze Woche.

Am Montagabend ziehen im Südwesten Österreichs erste Schauer und Gewitter auf. Der markante Wetterumschwung erfasst das Land jedoch erst am Mittwoch mit einer Kaltfront.

Im Laufe des Montagnachmittags bilden sich über dem südwestlichen Bergland einzelne Schauer und Gewitter. Der Schwerpunkt liegt zunächst in Osttirol und Oberkärnten, am Abend können die Gewitter auch auf angrenzende Regionen übergreifen. In der Nacht beruhigt sich die Lage voraussichtlich wieder.

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Noch einmal hochsommerlich

Der Montag selbst zeigt sich mit Temperaturen zwischen 24 und 30 Grad noch sommerlich. Abseits des Berglands dominiert ein freundlicher Wechsel aus Sonne und Wolken, lediglich im Gebirge sind einzelne Schauer oder Gewitter möglich. Der Dienstag bringt mit Höchstwerten von 26 bis 34 Grad noch einmal hochsommerliche Temperaturen – weitgehend trocken, mit geringer Schauergefahr an der Alpensüdseite und im Westen.

Temperatursturz ab Mittwoch

Ab Mittwochmorgen ändert sich das Bild grundlegend: In Vorarlberg und Tirol beginnt der Tag bereits bewölkt und regnerisch, während im Osten zunächst noch die Sonne scheint. Im Tagesverlauf breiten sich Regen, Schauer und einzelne Gewitter weiter nach Osten aus. Am Nachmittag regnet es vor allem in der Westhälfte und im Norden teilweise länger anhaltend. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 18 und 31 Grad, wobei die höchsten Werte nur noch ganz im Osten erreicht werden.

Am Donnerstag bleibt es voraussichtlich vor allem im Osten und Süden zunächst trüb und regnerisch, im Süden kann der Regen zeitweise auch kräftig ausfallen. Im Westen und Norden wechseln Sonne, Wolken und einzelne Regenschauer.

Die genaue Entwicklung ist aufgrund eines möglichen Mittelmeertiefs allerdings noch unsicher. Das Thermometer erreicht nur noch 17 bis 23 Grad.