Eine Urne, ein Ritual, eine untrennbare Verbindung – Rachael Stirling trägt ihre Mutter Diana Rigg auf eine Weise bei sich, die kaum jemanden kalt lässt.

Schauspielerin Rachael Stirling hat in einem neuen Buch ein höchst ungewöhnliches Ritual öffentlich gemacht: Vor jeder Premiere schluckt die 49-Jährige ein oder zwei Körnchen der Asche ihrer verstorbenen Mutter, Diana Rigg. Was für Außenstehende befremdlich klingen mag, empfindet Stirling als vollkommen selbstverständlich. „Obwohl es die Leute schockiert, wenn ich es ihnen erzähle, fühlt es sich für mich völlig natürlich an. Ich bin von ihr umhüllt. Meine Mutter ist meine Superkraft.“ Diana Rigg, eine der bekanntesten britischen Schauspielerinnen ihrer Generation, starb am 10. September 2020 im Alter von 82 Jahren in London an Lungenkrebs.

Riggs Karriere

Rigg hatte sich im Laufe ihrer Karriere einen festen Platz in der Filmgeschichte gesichert. Einem breiten Publikum wurde sie 1965 durch die Fernsehserie „Mit Schirm, Charme und Melone“ bekannt, bevor sie 1969 als Bondgirl Tracy in „Im Geheimdienst Ihrer Majestät“ auf der großen Leinwand zu sehen war. Zwischen 2013 und 2017 verkörperte sie in der Erfolgsserie „Game of Thrones“ die Figur der Olenna Tyrell. Trotz ihrer eigenen Berühmtheit hegte Rigg den Wunsch, ihre Tochter möge einen anderen Lebensweg einschlagen als sie selbst.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Stirlings neues Buch

Am 10. September 2026 erscheint Rachael Stirlings Buch mit dem Titel „All About My Mother“ im Verlag John Murray Press. Darin schildert sie nicht nur das beschriebene Ritual, sondern auch die intensive Beziehung, die sie zu ihrer Mutter verband.

Das Werk gibt persönliche Einblicke in die Bedeutung, die Diana Rigg für Stirlings Leben und ihre schauspielerische Laufbahn hatte.