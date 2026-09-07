Die warmen Tage sind gezählt: Ab Mittwoch kippt das Wetter

Nochmal kurz durchatmen: Österreich bekommt einen letzten Sommertag geschenkt – doch der Abschied folgt auf dem Fuß.

Österreich erlebt in diesen Tagen ein letztes Aufbäumen des Sommers, bevor ein markanter Wetterumschwung das Bild verändert. Am Montag verlagert sich Hoch ULRICH in Richtung Osteuropa, wodurch der Alpenraum in eine Südwestströmung an der Vorderseite des Nordatlantik-Tiefs WEGA gerät. Damit gelangt noch einmal schwül-heiße Luft nach Österreich, die Temperaturen erreichen am Montag 24 bis 30 Grad. Der Höhepunkt des kurzen Sommer-Comebacks folgt am Dienstag, wenn in der Osthälfte sogar bis zu 33 Grad möglich sind.

Letzter Hochsommertag

Der Dienstag präsentiert sich noch einmal von seiner hochsommerlichen Seite. Besonders im Osten und Süden scheint häufig die Sonne. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 26 und 33 Grad, wobei die höchsten Werte in der Osthälfte erwartet werden. Im westlichen Bergland und im Südwesten können sich dagegen einzelne Schauer und Gewitter entwickeln, die gegen Abend etwas häufiger werden.

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Kaltfront bringt Wende

Mit Mittwoch kommt die Wende: Eine Kaltfront erfasst zunächst die Alpennordseite sowie das zentrale Bergland und bringt schauerartigen, lokal auch kräftigen Regen mit sich. Spätestens ab Mittag greifen Schauer und teilweise kräftige Gewitter auch auf den Osten und Süden des Landes über. In weiten Teilen Österreichs gehen die Höchsttemperaturen deutlich auf 14 bis 24 Grad zurück. Lediglich ganz im Südosten sind noch 25 bis knapp 30 Grad möglich.

Am Donnerstag bleibt es zunächst vielerorts kühl und regnerisch, von Westen her setzt im Tagesverlauf jedoch allmählich eine Wetterbesserung ein. Die Höchstwerte liegen nur noch bei rund 18 bis 22 Grad.