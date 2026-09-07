Verdacht auf Brandstiftung in Bosnien: Fackel und Kanister gefunden

Feuer, Minen und ein verdächtiger Kanister – ein Waldbrand in Bosnien entwickelt sich zur gefährlichen Ermittlungssache.

In der Region Sanski Most im Nordwesten Bosnien und Herzegowinas ist ein Waldbrand ausgebrochen, der die Behörden in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt hat. Der Brand, der sich zwischen den Ortschaften Sasina und Lug erstreckte, steht unter dem Verdacht der Brandstiftung, nachdem am Brandort Gegenstände gefunden wurden, die auf eine vorsätzliche Tat hindeuten könnten. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Verdacht auf Brandstiftung

Mitarbeiter der Forstverwaltung Sanski Most stießen in den frühen Morgenstunden auf einer Straße nahe der Entitätsgrenze auf eine Fackel. Im Brandgebiet selbst wurde zusätzlich ein Kanister mit Treibstoff gefunden. Besonders auffällig: Jener Teil des Brandgebietes, in dem der Kanister entdeckt wurde, war nach Angaben der Gemeinde am Vorabend gegen 20.30 Uhr bereits gelöscht worden. Deshalb wird vermutet, dass der Kanister erst während der Nacht dort zurückgelassen wurde.

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Die Polizei Sanski Most und der örtliche Zivilschutz sind vor Ort und führen Maßnahmen durch, um die Umstände des Brandausbruchs und eine mögliche Verantwortlichkeit zu klären. In unmittelbarer Nähe des Brandgebietes befindet sich zudem ein Minenfeld, das für die Einsatzkräfte eine zusätzliche Gefahr darstellt.

Minen erschweren Einsatz

Während des Einsatzes wurden tatsächlich Minenexplosionen registriert, was die Löscharbeiten zusätzlich gefährlich machte. Nach offiziellen Angaben galten in Bosnien und Herzegowina Anfang 2024 noch rund 838 Quadratkilometer als minenverdächtige Fläche, was etwa 1,63 Prozent der Landesfläche entspricht. Auf den Kanton Unsko-Sanski, zu dem Sanski Most gehört, entfielen davon rund 87 Quadratkilometer.

Die Gemeinde Sanski Most hat die Bevölkerung aufgerufen, bei Beobachtung verdächtiger Aktivitäten in der Nähe von Waldgebieten umgehend die Polizei zu verständigen.