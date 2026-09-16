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Schusswaffengebrauch

Bad Vöslau: Polizei erschießt Angreifer nach Angriff auf Partnerin

Bad Vöslau: Polizei erschießt Angreifer nach Angriff auf Partnerin
Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Ein Messerangriff auf eine Frau, ein eskalierender Einsatz – in Bad Vöslau endete ein Polizeieinsatz mit einem tödlichen Schuss.

In Bad Vöslau (Bezirk Baden, Niederösterreich) ist ein Mann am Mittwoch von der Polizei erschossen worden, nachdem er zuvor seine Partnerin mit einem Messer schwer verletzt hatte.

Alarmiert wurden die Einsatzkräfte durch eine Meldung über eine gefährliche Drohung. Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, fanden sie die Frau mit schweren Verletzungen vor. Die Verletzte wurde medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Polizeilicher Schusswaffengebrauch

Die Lage spitzte sich in der Folge derart zu, dass die Polizei von ihrer Schusswaffe Gebrauch machte und den Mann tötete. Sprecher Johann Baumschlager bestätigte den Vorfall mit den Worten: „Es kam zu einem Schusswaffengebrauch seitens der Polizei. Der Beschuldigte wurde getötet.“

Die Ermittlungen zu dem Vorfall hat das Landeskriminalamt Niederösterreich übernommen. Im Mittelpunkt der Untersuchungen stehen sowohl die genauen Umstände des Angriffs als auch der Ablauf des polizeilichen Einsatzes.

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