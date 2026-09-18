Mädchen (8) mit Fahrrad von Auto erfasst und verletzt

Ein Schulterblick zu spät – auf einer Tiroler Bundesstraße endet eine Fahrradfahrt für ein Kind im Krankenhaus.

Gegen 16 Uhr am Donnerstagnachmittag wurde auf der B171 Tiroler Straße in Telfs ein achtjähriges Mädchen von einem Auto erfasst und verletzt. Das Kind war gemeinsam mit seinem ebenfalls achtjährigen Bruder mit dem Fahrrad auf einem parallel zur Bundesstraße verlaufenden Wirtschaftsweg unterwegs. Als das Mädchen die B171 von Süden nach Norden überqueren wollte, kam es zur Kollision mit dem Pkw einer 24-jährigen Lenkerin, die in Richtung Westen unterwegs war.

Ort des Geschehens

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Mädchen auf einen Weg neben der Fahrbahn geschleudert und blieb dort liegen. Sein ebenfalls achtjähriger Bruder war zum Zeitpunkt des Unfalls ebenfalls mit dem Fahrrad unterwegs, während eine 66-jährige Angehörige die beiden Kinder zu Fuß begleitete. Das Mädchen erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde vom Rettungsdienst in die Universitätsklinik Innsbruck gebracht.

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Laufende Ermittlungen

Die Umstände des Unfalls sind Gegenstand laufender behördlicher Ermittlungen. Wie der genaue Hergang zu bewerten ist, steht noch nicht fest.