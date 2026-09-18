ESC 2027: Dieses Land boykottiert wegen Israels Teilnahme erneut

Irland bleibt dem Eurovision Song Contest erneut fern – und der Grund dafür reicht weit über die Bühne in Burgas hinaus.

Irland wird auch beim Eurovision Song Contest 2027 nicht an den Start gehen. Der irische öffentlich-rechtliche Sender RTÉ bestätigte offiziell, dass das Land beim ESC in Burgas nicht vertreten sein wird. Als Gründe nennt der Sender die anhaltende humanitäre Krise im Gazastreifen, den Verlust von Menschenleben sowie die weiterhin eingeschränkte unabhängige Berichterstattung aus dem Gebiet.

„RTÉs Position bezüglich der Teilnahme am Eurovision Song Contest bleibt unverändert“, erklärte der Sender. Bereits 2026 blieb Irland dem Wettbewerb in Wien fern und verzichtete ebenfalls auf eine Übertragung. Auch 2027 wird RTÉ den Eurovision Song Contest nicht übertragen.

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Die Europäische Rundfunkunion (EBU) bedauert die Entscheidung RTÉs, respektiert den Schritt jedoch und will den Dialog mit dem irischen Sender fortsetzen. Die EBU betonte, dass RTÉ weiterhin Teil der Eurovision-Familie sei und man auf eine Rückkehr des Senders in Zukunft hoffe.

Irlands ESC-Geschichte

Der Boykott gründet auf der Situation im Gazastreifen sowie auf der umstrittenen Teilnahme des israelischen Senders KAN am Wettbewerb. Irland zählt mit sieben Siegen zu den erfolgreichsten Nationen in der Geschichte des ESC. Zwischen 1992 und 1994 gewann das Land dreimal in Folge, den bislang letzten Titel holte Eimear Quinn im Jahr 1996.

Irland ist mit seiner Haltung nicht allein: Auch Spanien, die Niederlande, Island und Slowenien hatten den Wettbewerb 2026 aus vergleichbaren Gründen gemieden.

ESC 2027 in Burgas

Der ESC 2027 findet vom 11. bis 15. Mai in Burgas statt. Das erste Halbfinale ist für den 11. Mai angesetzt, das zweite folgt am 13. Mai. Das große Finale geht am 15. Mai über die Bühne. Austragungsort ist die Arena Burgas.

Welche Länder letztlich teilnehmen werden, ist derzeit noch nicht abschließend geklärt. Die vollständige Liste der teilnehmenden Rundfunkanstalten und Länder soll laut offizieller ESC-Seite später im Jahr 2026 veröffentlicht werden.