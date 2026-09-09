Erste Immobilie in Bosnien und Herzegowina: Käufer können Geld zurückbekommen

Seit zwei Monaten können Käufer ihrer ersten Immobilie in Bosnien und Herzegowina die Mehrwertsteuer zurückfordern. Mehr als 1.200 Menschen haben bereits einen Antrag gestellt – bislang wurde jedoch noch kein einziger Bescheid ausgestellt.

Die neue Mehrwertsteuer-Rückerstattung für Käufer der ersten Immobilie in Bosnien und Herzegowina ist auf großes Interesse gestoßen. Bis Anfang September gingen bei der Uprava za indirektno oporezivanje BiH insgesamt 1.234 Anträge ein.

Auf das Geld warten die Antragsteller allerdings weiterhin. Nach Angaben von UIO-Direktor Zoran Tegeltija konnte bislang noch kein einziger Antrag endgültig bearbeitet werden.

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Technische Probleme bremsen Auszahlung

Der Grund liegt laut UIO nicht an fehlenden finanziellen Mitteln. Für jeden Antrag müssen Daten bei insgesamt acht verschiedenen Institutionen überprüft werden. Bei drei Behörden fehlt derzeit noch der notwendige technische Zugang.

Konkret handelt es sich um die Steuerverwaltung der Föderation BiH, das föderale Justizministerium sowie die Regierung des Brčko-Distrikts.

Die Behörden haben laut Tegeltija zugesichert, diese Probleme bis zum 14. September zu beheben. Sollte das gelingen, könnte die UIO bereits ab 16. September erste Bescheide ausstellen.

Tuzla mit den meisten Anträgen

Die meisten Anträge wurden bislang beim Regionalzentrum Tuzla eingereicht. Dort liegen 580 Anträge vor. Sarajevo folgt mit 321, Banja Luka mit 228 und Mostar mit 105 Anträgen.

Ein weiteres Problem: Laut UIO ist ein erheblicher Teil der eingereichten Unterlagen nicht vollständig. Das kann die Bearbeitung einzelner Fälle zusätzlich verzögern.

Wer Anspruch hat

Die Rückerstattung gilt für den Kauf der ersten neu gebauten Wohnimmobilie, auf deren Kaufpreis Mehrwertsteuer bezahlt wurde. Anspruch haben grundsätzlich volljährige Staatsbürger Bosnien und Herzegowinas mit ständigem Wohnsitz in BiH, die zuvor keine entsprechende Wohnimmobilie besessen haben.

Für den Käufer selbst können bis zu 40 Quadratmeter Wohnfläche berücksichtigt werden. Für jedes weitere Mitglied des gemeinsamen Haushalts, das ebenfalls keine Immobilie besitzt, kommen weitere 15 Quadratmeter hinzu.

Diaspora muss Wohnsitz beachten

Für Menschen aus der Diaspora ist eine Voraussetzung besonders wichtig: Die BiH-Staatsbürgerschaft allein reicht nicht aus. Erforderlich ist auch ein ständiger Wohnsitz in Bosnien und Herzegowina.

Für die bereits 1.234 Antragsteller heißt es nun zunächst warten. Sollte die technische Anbindung der Behörden wie angekündigt funktionieren, könnten die ersten Bescheide Mitte September folgen.