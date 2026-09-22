KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Messer

Elfjährige plante Amoklauf in Novi Sad – Lehrerin verhindert das Schlimmste

Elfjährige plante Amoklauf in Novi Sad – Lehrerin verhindert das Schlimmste
FOTO: iStock
2 Min. Lesezeit |

Ein Messer in der Schultasche, ein klares Ziel – und eine Pädagogin, die im richtigen Moment handelt.

Eine Elfjährige hat in einer Grundschule in Novi Sad ein Messer mit einer 13 Zentimeter langen Klinge in den Unterricht mitgebracht – mit dem erklärten Ziel, eine Mitschülerin damit zu verletzen. Nur das beherzte Eingreifen einer Schulpädagogin verhinderte, dass es zu einem Angriff kam.

Das Mädchen, eine kubanische Staatsbürgerin mit Wohnsitz in der nordserbischen Stadt, besuchte zum Zeitpunkt des Vorfalls die fünfte Klasse. Das Messer mit schwarzem Holzgriff wurde in ihrer Schultasche entdeckt. Die Pädagogin handelte sofort: Sie alarmierte die Polizei und stellte sicher, dass die Situation unter Kontrolle blieb, bevor sie eskalieren konnte.

Mobbing als Motiv

Gegenüber den Behörden zeigte sich die Schülerin geständig. Sie gab an, die Waffe bewusst mitgenommen zu haben, um das Mädchen zu verletzen, das sie ihrer Darstellung nach seit Längerem schikaniert hatte. Wie eine mit dem Fall vertraute Quelle dem Portal Telegraf.rs berichtete, soll die Elfjährige geschildert haben, dass ihre Mitschülerin sie über Monate hinweg unter Druck gesetzt und drangsaliert habe – bis sie schließlich zu diesem drastischen Schritt griff.

Die Abteilung für Jugendkriminalität der Polizei Novi Sad hat die Ermittlungen übernommen. Die Beamten prüfen nun sämtliche Umstände des Vorfalls – darunter insbesondere die erhobenen Mobbing-Vorwürfe.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Prozess
Bei Möbellieferung: Mann vergewaltigt dreifache Mutter im Vorzimmer
| Großeinsatz
Pakete mit Quecksilber im DHL-Zentrum: Spezialkräfte rücken an
| Messer
Elfjährige plante Amoklauf in Novi Sad – Lehrerin verhindert das Schlimmste
| UNO-Generaldebatte
Trump droht Iran mit „Hölle“ – aber hofft auf schnellen Frieden
| Acht Tote
ChatGPT wusste von geplantem Amoklauf und schwieg – Klage gegen OpenAI
MEHR AKTUELLE NEWS