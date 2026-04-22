Großrazzia gegen Auto-Mafia – Fahrzeuge aus EU nach Bosnien geschmuggelt

Gestohlene Autos, gefälschte Papiere, Drogen und Waffen – eine koordinierte Razzia in Bosnien legt ein mutmaßliches Netzwerk bloß.

Beamte der Staatlichen Agentur für Ermittlungen und Schutz (SIPA, bosnisch-herzegowinische Bundespolizei) haben heute im Kanton Sarajevo sowie im Mittelbosnischen Kanton an sechs Standorten Durchsuchungen durchgeführt. Betroffen sind Wohn- und Nebengebäude sowie Fahrzeuge. Die Maßnahmen erfolgten auf richterliche Anordnung des Gerichts von Bosnien und Herzegowina und unter Aufsicht der zuständigen Staatsanwaltschaft.

Schwere Straftaten

Den Ermittlungen zufolge besteht begründeter Verdacht auf mehrere schwere Straftaten: Bildung einer kriminellen Vereinigung in Verbindung mit unerlaubtem Drogenhandel, organisierter Warenschmuggelei, Schmuggel sowie Urkundenfälschung – allesamt strafbar nach dem Strafgesetzbuch von Bosnien und Herzegowina beziehungsweise jenem der Föderation Bosnien und Herzegowina. Die Verdächtigen sollen seit November 2024 im EU-Raum gestohlene oder unterschlagene Fahrzeuge beschafft und diese anschließend illegal über die bosnisch-herzegowinische Staatsgrenze gebracht haben – unter Umgehung sämtlicher Zollabgaben.

Nach der Einschleusung der Fahrzeuge sollen die Täter Identifikationsdaten von optisch ähnlichen Fahrzeugen beschafft und damit die Originaldaten der gestohlenen Wagen gefälscht haben. Auf Basis dieser manipulierten Unterlagen wurden die Fahrzeuge mithilfe gefälschter Zolldokumente bei den zuständigen bosnisch-herzegowinischen Behörden regulär zugelassen – um sie anschließend selbst zu nutzen oder weiterzuverkaufen.

Einsatz „Zora“

Darüber hinaus sollen Mitglieder der Gruppe auch aktiv im Handel mit Suchtmitteln, Waffen und militärischer Ausrüstung tätig gewesen sein und sich dabei erhebliche unrechtmäßige Vermögensvorteile verschafft haben.

Die Einsatzaktion trägt den Decknamen „Zora“ und wird gemeinsam mit Beamten der Innenministerien der Kantone Sarajevo, Mittelbosnien und Herzegowina-Neretva sowie der bosnisch-herzegowinischen Verwaltung für indirekte Besteuerung durchgeführt.