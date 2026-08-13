Wien beendet das Sommer-Chaos: U3 und Straßenbahnen fahren bald wieder normal

Wiens Sommer-Chaos auf Schiene und Straße hat ein Ablaufdatum – und das rückt näher als viele denken.

Die Sommerbaustellen in Wien neigen sich dem Ende entgegen. Nach wochenlangen Einschränkungen, Schienenersatzverkehr und weiträumigen Umleitungen kehren die U3 sowie zahlreiche Straßenbahnlinien im August schrittweise in den regulären Betrieb zurück. Als zentraler Termin gilt der 31. August: Ab diesem Tag verkehrt die U3 wieder auf der gesamten Strecke zwischen Wien-Ottakring und Wien-Simmering.

Mehrere Großbaustellen der Stadt liegen nach Angaben der Verantwortlichen im Zeitplan. Die ersten Verbesserungen für Fahrgäste treten bereits in wenigen Tagen in Kraft: Ab 17. August bedient die Straßenbahnlinie 31 wieder ihre vollständige Route zwischen Wien-Schottenring und Wien-Stammersdorf.

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Schrittweise Normalisierung

Ein weiterer Schritt folgt am 22. August, wenn gleich zehn Linien gleichzeitig ihren Normalbetrieb wiederaufnehmen. Die Linien 5, 12, 37, 38, 40, 41 und 42 sind dann wieder über das sanierte Kreuzungsplateau bei Spitalgasse, Währinger Straße und Nußdorfer Straße unterwegs. Parallel dazu kehren die Linien D, 1 und 71 auf den Universitätsring zurück.

In Wien-Hernals geht der Gleisbau in die Endphase: Ab 29. August fährt die Linie 43 wieder auf ihrer angestammten Strecke bis nach Wien-Neuwaldegg.

Straßen im Zeitplan

Fortschritte gibt es nicht nur beim öffentlichen Verkehr. Auch mehrere städtische Großbaustellen entwickeln sich rascher als ursprünglich geplant. Die Auffahrt auf die A22 von der Floridsdorfer Brücke aus Wien-Brigittenau kommend wurde bereits am 8. August freigegeben – früher als vorgesehen.

Die verbleibenden Einschränkungen im Bereich der Brücke bleiben allerdings bis zum Ende der Sommerferien aufrecht. Ab 18. August ändert sich zudem die Verkehrsführung im Bereich Brünner Straße, Lundenburger Gasse und Shuttleworthstraße: Auf der Brünner Straße ist künftig nur mehr Geradeausfahren oder Rechtsabbiegen gestattet, aus der Lundenburger Gasse sowie der Shuttleworthstraße ist ausschließlich das Rechtsabbiegen erlaubt.

Auch am Margaretengürtel ist mit dem Ende der Ferien eine spürbare Entspannung zu erwarten. Da ein Großteil der Arbeiten an der Unterpflasterstraßenbahn sowie die jährliche Betonsanierung abgeschlossen sein werden, stehen die Hauptfahrbahnen wieder vollständig zur Verfügung. Abdichtungsarbeiten in Randbereichen sind für den September vorgesehen.

Stadt Wien und Wiener Linien setzen in diesem Jahr verstärkt auf die Bündelung von Baumaßnahmen: Gleise, Weichen und weitere Infrastrukturkomponenten werden gleichzeitig erneuert, um die Gesamtbauzeit zu reduzieren.

Die Belastungen für Fahrgäste und Anrainer sollen so gering wie möglich gehalten werden.