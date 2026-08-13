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Rezeptbetrug

85 gefälschte Rezepte: Wienerin fliegt in Apotheke auf

85 gefälschte Rezepte: Wienerin fliegt in Apotheke auf
Symbolbild Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Gestohlene Stempel, falsche Rezepte, 85 Taten – eine Wienerin flog ausgerechnet beim nächsten Versuch auf.

In Wien ist eine 45-jährige Österreicherin festgenommen worden, die im Verdacht steht, mithilfe gestohlener Rezeptblöcke und Arztstempel eine Vielzahl gefälschter Rezepte ausgestellt zu haben. Die Ermittler bringen sie mit insgesamt 85 Taten in Verbindung.

Spur per Video

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum Ost, führte bereits seit geraumer Zeit Ermittlungen wegen des Verdachts auf schweren Betrug durch Rezeptfälschungen. Über Videoüberwachung gelangten die Beamten auf die Spur der Tatverdächtigen, deren Identität in der Folge rasch geklärt werden konnte.

Lesen Sie mehr über andere Betrugsfälle in Wien

Am 29. Juli versuchte die Frau erneut, ein gefälschtes Rezept in einer Wiener Apotheke einzulösen – zu diesem Zeitpunkt lag bereits eine Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wien gegen sie vor. Sie wurde daraufhin vorläufig in Gewahrsam genommen.

Erfahren Sie hier, wie Videoüberwachung in Wien eingesetzt wird

Im Zuge ihrer Einvernahme äußerte sich die 45-Jährige zu den gegen sie erhobenen Vorwürfen nicht.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde sie anschließend in eine Justizanstalt überstellt.

Hier erfahren Sie mehr über den Prozess der Justizvollzugsanstalten

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