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Verkehrsschwerpunkt

74 statt 25 km/h: Polizei erwischt rasende E-Scooter in Wien

74 statt 25 km/h: Polizei erwischt rasende E-Scooter in Wien
Symbolbild Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Nächtliche Kontrolle in Wien: Fahrräder und E-Scooter im Visier – mit Ergebnissen, die aufhorchen lassen.

Bei einem nächtlichen Verkehrsschwerpunkt von Dienstag auf Mittwoch hat die Landesverkehrsabteilung Wien zahlreiche Fahrrad- und E-Scooter-Lenker kontrolliert und dabei eine Reihe von Verstößen festgestellt. Von insgesamt 100 durchgeführten Alkovortests resultierten 16 Anzeigen nach der Straßenverkehrsordnung, dem Kraftfahrgesetz sowie dem Führerscheingesetz.

Neun Personen wurde die Weiterfahrt an Ort und Stelle untersagt. Über Organmandate wurden im Rahmen des Planquadrats Strafbeträge in Höhe von rund 4.000 Euro eingehoben.

Rasende E-Scooter

Besonders auffällig waren die Ergebnisse einer Rolltestung an drei E-Scootern, bei der deutlich überhöhte Geschwindigkeiten gemessen wurden. Die Geräte waren mit 46 km/h, 53 km/h und 74 km/h unterwegs. In Österreich ist für E-Scooter eine zulässige Bauartgeschwindigkeit von 25 km/h vorgeschrieben – das schnellste kontrollierte Gerät war damit nahezu dreimal so schnell wie erlaubt.

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