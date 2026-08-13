Schulstart wird teuer: Familien zahlen 2.200 Euro pro Kind

Schulstart bedeutet für viele Familien in Österreich vor allem eines: finanzielle Belastung. Die Caritas schlägt nun Alarm.

Für zahlreiche Familien in Österreich entwickelt sich der nahende Schulstart zu einer echten finanziellen Herausforderung.

Wenige Wochen vor dem Beginn des neuen Schuljahres schlägt die Caritas Alarm: Die Organisation warnt vor zunehmender Bildungsarmut und ruft die Bevölkerung zu Spenden und ehrenamtlichem Engagement auf. „Bildung ist der Schlüssel zu einer selbstbestimmten Zukunft. Doch noch immer hängen die Chancen vieler Kinder stärker von Einkommen und Bildungshintergrund der Eltern ab als von den eigenen Talenten“, sagt Caritasdirektor Klaus Schwertner.

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Lerncafés überlastet

Wie die Caritas mitteilt, wenden Familien im Durchschnitt rund 2.200 Euro pro Kind und Schuljahr für Bildungsausgaben auf – eine Summe, die einkommensschwache Haushalte an ihre Grenzen bringt. Um gegenzusteuern, bietet die Organisation an ihren Wiener carla-Standorten eine Auswahl an leistbaren Schulmaterialien an: Schultaschen, Hefte, Stifte, Kinderkleidung und Schreibtische.

Besonders hoch ist darüber hinaus die Nachfrage nach kostenloser Lernbegleitung. In den 75 österreichweiten Lerncafés der Caritas werden derzeit 1.989 Schülerinnen und Schüler im Alter von 6 bis 15 Jahren betreut. Gleichzeitig stehen 998 Kinder auf der Warteliste – allein 180 davon in Wien und dem östlichen Niederösterreich. Martina Polleres-Hyll, Leiterin der Caritas Bildungsangebote, sagt: „In beiden Projekten erhalten Kinder jene individuelle Unterstützung, für die im Schulalltag oft Zeit und Ressourcen fehlen.“ 93 Prozent der betreuten Kinder verbessern ihre schulischen Leistungen oder schließen das Schuljahr positiv ab.

Politische Forderungen

„Mit der Schulstartaktion helfen wir rasch, unbürokratisch und ganz konkret, damit Kinder gut ins neue Schuljahr starten können und Familien finanziell entlastet werden“, so Schwertner. Die zusätzlichen Investitionen der Bundesregierung in den Bildungsbereich begrüßt die Caritas ausdrücklich, mahnt jedoch zugleich zügige Verbesserungen ein. Neben einem Ausbau des Lehrpersonals seien Schulsozialarbeit, schulpsychologische Angebote und ganztägige Bildungsprogramme dringend auszuweiten.

„Wer Bildungsgerechtigkeit ernst meint, muss auch Kinderarmut bekämpfen“, betont Schwertner. Die Caritas erneuert in diesem Zusammenhang ihre Forderung nach einer Kindergrundsicherung sowie armutsfesten Sozialleistungen für Familien.