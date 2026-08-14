Neun Keller aufgebrochen: Polizei schnappt Trio in Wien

Ein Zeuge schlägt Alarm – und die Polizei greift noch in der Nacht zu. Ein Trio hatte sich in Wien-Landstraße die falschen Keller ausgesucht.

Kurz vor Mitternacht – gegen 23.30 Uhr in der Nacht auf Donnerstag – beobachtete ein aufmerksamer Zeuge, wie drei Personen in Wien-Landstraße systematisch Kellerabteile aufbrachen, und verständigte umgehend die Polizei. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um zwei Männer im Alter von 33 und 38 Jahren sowie eine 18-jährige Frau, alle drei ungarische Staatsangehörige. Aus insgesamt neun aufgebrochenen Kellerabteilen sollen sie unter anderem einen Fotoapparat, eine antike Armbanduhr und mehrere Handtaschen entwendet haben.

Festnahme am Tatort

Beamte der Polizeiinspektion Juchgasse trafen die drei Personen noch am Tatort an und nahmen sie vorläufig fest. Im Zuge der Durchsuchungen stellten die Polizisten mutmaßliches Einbruchswerkzeug sicher – darunter ein Bolzenschneider sowie ein Brecheisen. Im Fahrzeug der Tatverdächtigen wurden zusätzlich zwei Mobiltelefone gefunden, die ebenfalls als gestohlen gelten.

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Alle drei Beschuldigten wurden wegen des Verdachts des versuchten Einbruchsdiebstahls angezeigt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden der 33-Jährige und der 38-Jährige in eine Justizanstalt eingeliefert.

Die Beantragung der Untersuchungshaft wurde in Aussicht gestellt.