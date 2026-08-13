Wien: Mann bricht Spinde auf und zieht gestohlene Kleidung gleich an

Aufgebrochene Spinde, fremde Kleidung am Leib – ein 34-Jähriger fiel Wiener Lokalmitarbeitern auf eine ungewöhnliche Art auf.

Ort des Geschehens

In einem Lokal in der Seilerstätte in Wien-Innere Stadt kam es am Mittwochnachmittag zu einem Polizeieinsatz: Beamte des Stadtpolizeikommandos Innere Stadt wurden gegen 16 Uhr alarmiert, nachdem Mitarbeiter des Geschäftslokals im Keller mehrere aufgebrochene Spinde entdeckt hatten. Gleichzeitig fiel den Angestellten ein 34-jähriger Mann auf, der sich im Laufe des Tages wiederholt in den Räumlichkeiten aufgehalten haben soll.

Verdächtiger überführt

Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Kleidung, die der Mann am Leib trug – konkret Schuhe und ein Hemd – zwei Mitarbeitern des Lokals gehörte. Der 34-Jährige machte einen alkoholisierten Eindruck; ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte diesen Verdacht mit einem Wert von 1,28 Promille.

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Im Keller stießen die Beamten darüber hinaus auf mehrere leere Flaschen mit alkoholischen Getränken. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien erfolgte die Anzeige auf freiem Fuß.