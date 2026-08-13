18-jähriges Supertalent: Galatasaray legt 25 Mio. für Belgrads Wunderkind Kostov hin

25 Millionen Euro und eine Verkaufsbeteiligung – Galatasaray macht Ernst und wartet nun auf eine Antwort aus Belgrad.

Wie der türkische Journalist Ferhat Kiziltas exklusiv berichtet, hat Galatasaray ein substanzielles Angebot für Vasilije Kostov von Roter Stern Belgrad auf den Tisch gelegt. Der Istanbuler Spitzenklub ist demnach bereit, 25 Millionen Euro zuzüglich einer Weiterverkaufsbeteiligung von 15 Prozent für den 18-jährigen offensiven Mittelfeldspieler zu investieren. Das Angebot erreichte den serbischen Meister bereits am Montag – seither wartet Galatasaray auf eine Rückmeldung aus Belgrad.

Kostovs Marktwert

Kostov hat sich in jüngster Zeit zu einem der begehrtesten Nachwuchsspieler auf dem europäischen Transfermarkt entwickelt. Bei Roter Stern gilt er als eines der herausragendsten Produkte der vereinseigenen Akademie. Der serbische Meister hat Kostov mit einem Vertrag bis zum Sommer 2028 gebunden. Die Bereitschaft von Galatasaray, eine derart hohe Summe zu investieren, unterstreicht das enorme Potenzial, das dem Teenager zugeschrieben wird.

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Sollte der Deal tatsächlich zustande kommen, würde Roter Stern einen der größten Abgänge der Vereinsgeschichte verbuchen. Wie die Antwort aus dem Rajko-Mitic-Stadion letztlich ausfallen wird, bleibt offen. Besonderes Gewicht dürfte dabei der enthaltenen Weiterverkaufsbeteiligung zukommen – ein Detail, das in Transferverhandlungen dieser Größenordnung zunehmend an Bedeutung gewinnt.