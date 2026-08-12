Nach Trainerbeben in Belgrad: Champions-League-Sieger soll Roter Stern retten

Roter Stern Belgrad sucht nach dem Trainerbeben einen Nachfolger – und ein klangvoller Name aus Europas Fußballelite steht ganz oben auf der Liste.

Der Rücktritt von Dejan Stankovic als Cheftrainer von Roter Stern Belgrad hat die Vereinsführung in Zugzwang gebracht. Sportdirektor Zvezdan Terzic bestätigte gegenüber den Medien die offizielle Trennung – ausgelöst durch die Niederlage gegen Hapoel Beer Sheva. Gemeinsam mit Stankovic reichte der gesamte Trainerstab seine Demission ein.

Bis Freitag um Mitternacht soll der neue Coach präsentiert werden, der die Roten Sterne durch die weitere Europa-League-Qualifikation führen wird.

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Benítez als Favorit

Als heißester Kandidat auf die Nachfolge gilt laut einem Bericht des Portals MaxBet sport der spanische Erfolgscoach Rafael Benítez. Der Name allein sorgt für Aufsehen: Benítez formte den FC Liverpool zu einem europäischen Schwergewicht und krönte seine Arbeit 2005 mit dem legendären Champions-League-Triumph gegen den AC Milan – jenem Finale, das als eines der dramatischsten der Geschichte gilt. Darüber hinaus holte er mit den Reds den FA Cup, den UEFA-Supercup sowie den Community Shield.

Seine Trainerkarriere liest sich wie ein Who’s who des europäischen Spitzenfußballs: Real Madrid, Inter Mailand, Chelsea, Napoli, Valencia, Newcastle, Everton und Celta Vigo zählen zu seinen Stationen. Mit Valencia sicherte er sich zwei spanische Meistertitel und den UEFA-Pokal, mit Chelsea den Europa-League-Titel.

Weitere Kandidaten

Neben Benítez kursieren zwei weitere Namen im Umfeld des Klubs. Albert Riera, der bereits im vergangenen Sommer als Wunschkandidat der Vereinsführung gehandelt wurde, ist nach seinem Engagement bei NK Celje in Slowenien wieder verfügbar – nachdem eine Lösung bei Eintracht Frankfurt nicht zustande kam, rückt seine Verpflichtung erneut in den Bereich des Möglichen.

Auch Aleksandar Kolarov, der langjährige Kapitän der serbischen Nationalmannschaft, wird öffentlich als Option diskutiert.