Poreč: Eltern lassen Baby in Hitzeauto zurück

Ein Kind allein im Hitzeauto, Fenster geschlossen – Passanten schlagen Alarm. Der Vorfall in Poreč hätte glimpflicher kaum enden können.

Ein Paar aus Bosnien und Herzegowina – ein 39-jähriger Mann und eine 31-jährige Frau – soll am Montag, dem 10. August, gegen 18.15 Uhr sein minderjähriges Kind allein in einem abgesperrten Fahrzeug zurückgelassen haben. Der Wagen mit bosnisch-herzegowinischen Kennzeichen stand auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der kroatischen Küstenstadt Poreč, die Fenster waren vollständig geschlossen. Laut Polizeiangaben waren die Eltern knapp eine Stunde lang abwesend – in dieser Zeit befanden sie sich in einem nahegelegenen Geschäft.

Kind im Hitzeauto

Passanten wurden auf das Kind im Inneren des Wagens aufmerksam. Es war ohne Kleidung und stark verschwitzt. Sofort alarmierten die besorgten Zeugen Rettungskräfte sowie die Feuerwehr.

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Noch ehe die Einsatzkräfte das Fahrzeug öffnen mussten, kehrten die Eltern zurück und sperrten den Wagen selbst auf. Das Kind wurde daraufhin medizinisch untersucht – zum Glück ohne Befund.

Ermittlungen eingeleitet

Die Polizeidienststelle Poreč hat ihre Ermittlungen gegen das Paar abgeschlossen. Beiden wird vorgeworfen, die Rechte des Kindes verletzt zu haben. Die Polizei der Gespanschaft Istrien nutzte den Vorfall, um angesichts der anhaltenden Hitzewelle erneut auf die Gefahren hinzuweisen, die entstehen, wenn Kinder unbeaufsichtigt in Fahrzeugen zurückbleiben.

Die Behörden unterstreichen, dass selbst eine vermeintlich kurze Abwesenheit von wenigen Minuten für Kinder im Auto gefährlich werden kann. Weder ein leicht geöffnetes Fenster noch ein schattiger Stellplatz bieten ausreichenden Schutz vor der Hitze. Besonders in den Sommermonaten appelliert die Polizei daher an Eltern und Urlauber, entsprechende Vorsicht walten zu lassen.