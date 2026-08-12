Weniger Gäste, höhere Kosten: Nach 1,4 Millionen Liter Bier macht Kult-Club zu

18 Jahre Partynächte, über eine Million Gäste – und nun das endgültige Aus. Villach verliert gleich zwei Freizeitlegenden auf einmal.

Nach einer angekündigten Sommerpause war zunächst unklar, wie es mit dem V-Club und dem V-Bowl in Villach weitergehen würde – nun ist die Entscheidung gefallen: Beide Betriebe bleiben dauerhaft geschlossen. Wie aus einer Presseaussendung von Betreiber Rüdiger Kopeinig hervorgeht, wurde am Mittwoch beim Landesgericht Klagenfurt die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens für die V-Club Gastro GmbH beantragt. Als letzter Betriebstag gilt der Kirchtagssonntag.

Jahrelange Geschichte

Die Diskothek bestand 18 Jahre lang, die Bowling-Anlage V-Bowl seit 2009. Eine Abschiedsveranstaltung wird es nicht geben. Stattdessen blickt der Betreiber auf die Geschichte beider Häuser zurück.

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Rund 1,2 Millionen Gäste frequentierten den V-Club im Laufe der Jahre, bei insgesamt rund 1.800 Partynächten wurden nach eigenen Angaben etwa 1,4 Millionen Liter Getränke ausgeschenkt. Mehr als 700 Personen waren im Unternehmen beschäftigt. Auch das V-Bowl schließt nach 17 Jahren seine Türen – die Anlage mit acht Bowlingbahnen diente nicht nur der Freizeitgestaltung, sondern war auch Austragungsort für Firmen- und Bowlingturniere sowie ein beliebtes Ziel für Kindergeburtstage.

Wirtschaftliche Gründe

Als ausschlaggebenden Faktor nennt Kopeinig die wirtschaftliche Lage. Das Nachtleben habe sich grundlegend gewandelt: Gäste konsumierten weniger, kämen später und verweilten kürzer – während die Betriebskosten gleichzeitig gestiegen seien.

In der Presseaussendung wird Kopeinig mit den Worten zitiert: „Alles in allem ist es eine rein wirtschaftliche Situation, die zu dieser Entscheidung geführt hat.“ Für eine persönliche Stellungnahme war der Betreiber am Mittwoch gegenüber der Kleinen Zeitung nicht erreichbar.