Schulden von 186.000 Euro: Traditionslokal „Sternbräu“ vor dem Aus

Ein bekannter Gastronomiebetrieb im Vorderland steht vor einer ungewissen Zukunft – die Schulden belaufen sich auf fast 186.000 Euro.

Am Landesgericht Feldkirch wurde am Freitag ein Insolvenzverfahren über das Vermögen einer in der Vorderländer Gastronomie bekannten Unternehmerin eröffnet. Sie führt das Lokal „Sternbräu“ in Muntlix, einem Ortsteil von Zwischenwasser. Ob der Betrieb fortgeführt wird, entscheidet nun der bestellte Masseverwalter.

Gläubiger & Forderungen

Ausgelöst wurde das Verfahren durch einen Antrag eines öffentlich-rechtlichen Gläubigers. Offene Forderungen können ab sofort beim Kreditschutzverband KSV1870 angemeldet werden, die gerichtlich festgesetzte Frist läuft bis zum 8. Oktober. Bisher haben vier Gläubiger Ansprüche geltend gemacht, die sich in der Summe auf rund 186.000 Euro belaufen.

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Rolle des Insolvenzverwalters

Über die Ursachen der eingetretenen Zahlungsunfähigkeit ist derzeit nichts Näheres bekannt. Als Insolvenzverwalter wurde der Feldkircher Rechtsanwalt Dr. Marco Fiel eingesetzt. Er hat nun in absehbarer Zeit zu klären, ob eine Weiterführung des Bierrestaurants, in dem gegenwärtig fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt sind, ohne zusätzliche Nachteile für die Gläubiger möglich ist.