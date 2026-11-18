Vor Kurzem berichtete KOSMO über Adnan Lojic und Vedran Zolota, die von Linz nach Wien liefen, um Spenden für einen Lift an einer Schule im bosnischen Cazin zu sammeln. Drei Tage lang gingen sie an ihre körperlichen Grenzen, um Kindern im Rollstuhl den Schulalltag zu erleichtern. Doch wer ist der Mensch hinter dieser außergewöhnlichen Aktion?

Adnan Lojic ist Familienvater, diplomierter Gesundheits- und Fitnesscoach und Gründer von PROTEINPUSHER. Seit über 15 Jahren beschäftigt er sich mit Training und Gesundheit. Im KOSMO-Interview spricht er über seine Tochter, seinen Einsatz für Kinder und darüber, warum wir unsere eigene Gesundheit oft jahrelang aufschieben.

„Und plötzlich sind Jahre vergangen“

Adnan, Hand aufs Herz: Wer kennt diesen Satz nicht – „Morgen fange ich an“? Warum fällt es uns so schwer, etwas für unsere Gesundheit zu tun?

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Weil das Leben dazwischenkommt. Du stehst morgens auf, gehst arbeiten, kümmerst dich um deine Familie und erledigst deine Verpflichtungen. Am Abend bist du müde und sagst dir: Morgen fange ich an. Oder nächste Woche. Oder wenn es in der Arbeit ruhiger wird.

Und plötzlich sind Monate oder sogar Jahre vergangen. Ich erlebe in meiner Arbeit viele Menschen, die etwas verändern möchten, aber schon mehrere gescheiterte Versuche hinter sich haben. Irgendwann glauben sie, dass ihnen die Disziplin fehlt. Dabei ist häufig das Problem, dass sie versuchen, einen perfekten Trainings- oder Ernährungsplan in einen ohnehin überfüllten Alltag zu pressen.

Ich habe selbst viele Jahre als Angestellter gearbeitet. Deshalb weiß ich, wie wichtig es ist, dass eine Veränderung zum tatsächlichen Leben passt. Niemand muss von heute auf morgen alles umkrempeln. Aber irgendwann muss man anfangen, sich selbst wieder wichtig zu nehmen.

„Meine Tochter hat meinen Blick auf Gesundheit verändert“

Du bist selbst Vater. Hat deine Tochter verändert, wie du über Gesundheit denkst?

Auf jeden Fall. Wenn du Vater wirst, bekommen viele Dinge eine andere Bedeutung. Früher denkst du vielleicht stärker an Leistung oder daran, wie du aussiehst. Heute frage ich mich: Werde ich in 20 oder 30 Jahren noch genug Energie haben, um mit meiner Tochter etwas zu unternehmen? Kann ich sie auch später noch aktiv begleiten?

Für mich bedeutet Gesundheit deshalb viel mehr als Muskeln oder eine bestimmte Zahl auf der Waage. Ich möchte möglichst lange gesund und selbstständig bleiben und das Leben mit meiner Familie genießen können. Genau deshalb beschäftige ich mich auch mit Longevity, also damit, wie wir möglichst lange gesund bleiben können. Ich möchte nicht erst reagieren, wenn Probleme auftreten, sondern heute etwas für meine Zukunft tun.

Adnan Lojic

Hunderte Kilometer für Kinder in Bosnien

Gemeinsam mit Vedran Zolota bist du von Linz nach Wien gelaufen, um Kindern in Cazin zu helfen. Was hat dich dazu bewegt? Mich beschäftigt der Gedanke, dass Kinder in ihrer eigenen Schule vor Hindernissen stehen, die wir gemeinsam beseitigen können. Für uns ist es selbstverständlich, dass wir unsere Klassenräume erreichen. Für ein Kind im Rollstuhl kann das jeden Tag eine Herausforderung sein.

Als Vater sehe ich das besonders emotional. Jedes Kind sollte möglichst selbstständig am Schulalltag teilnehmen können. Vedran und ich sind gesund und können laufen. Warum sollten wir diese Möglichkeit nicht nutzen, um anderen zu helfen?

Natürlich ist so ein Lauf anstrengend. Aber wenn ich daran denke, wofür wir das machen, bekommt jeder Kilometer eine andere Bedeutung. Unser Lauf endet irgendwann. Die Hilfe für diese Kinder soll weit darüber hinaus wirken.

Für 2027 hast du bereits eine noch größere Herausforderung geplant. Was steckt dahinter? Ich möchte sechs Hauptstädte auf dem Balkan laufend miteinander verbinden. Aber es geht mir nicht darum, eine sportliche Bestleistung zu zeigen.

Ich möchte Menschen aus unserer Region zusammenbringen, die gemeinsam Kindern helfen wollen. Vielleicht läuft jemand ein Stück mit, ein anderer spendet oder ein Unternehmen unterstützt die Aktion. Unsere Region hat unglaublich viele Menschen, die bereit sind, etwas Gutes zu tun. Wenn wir diese Menschen verbinden und damit konkrete Hilfe ermöglichen, wäre das für mich ein großer Erfolg.

Adnan Lojic

„Keine Transformation ohne Emotionen“

Es gibt unzählige Fitnessprogramme und Online-Coaches. Was unterscheidet deine Betreuung von anderen Angeboten? Ich sehe nicht nur den Körper, sondern den Menschen dahinter. Wenn jemand zu mir kommt und zehn Kilogramm abnehmen möchte, interessiert mich nicht nur diese Zahl. Ich möchte wissen, warum ihm das wichtig ist.

Vielleicht fühlt sich jemand seit Jahren nicht mehr wohl in seiner Haut. Vielleicht fehlt nach der Arbeit die Energie, um mit den Kindern zu spielen. Hinter einem körperlichen Ziel steckt oft eine sehr persönliche Geschichte. Deshalb sage ich immer: Keine Transformation ohne Emotionen.

Natürlich gehören Training und Ernährung dazu. Aber entscheidend ist, dass wir einen Weg finden, der langfristig funktioniert. Ich begleite meine Kunden persönlich, wir sprechen regelmäßig über Fortschritte und Schwierigkeiten und passen die Pläne an ihren Alltag an. Auch Schlaf, Stress und Erholung spielen dabei eine Rolle.

Ich bin direkt und ehrlich. Wenn etwas nicht funktioniert, sprechen wir darüber. Niemand bekommt von mir einfach einen Trainingsplan und wird dann sich selbst überlassen.

„Du musst nicht alles alleine schaffen“

Was möchtest du jemandem sagen, der dieses Interview liest, schon lange unzufrieden ist, aber bisher nicht den Mut gefunden hat, etwas zu verändern? Ich würde dieser Person sagen: Du bist damit nicht alleine.

Es gibt unglaublich viele Menschen, die jeden Tag für andere da sind. Für ihre Kinder, ihre Partner, ihre Eltern oder ihren Arbeitgeber. Sie übernehmen Verantwortung und versuchen, allem gerecht zu werden. Nur sich selbst stellen sie immer wieder ganz hinten an.

Vielleicht erkennst du dich darin wieder. Vielleicht möchtest du schon lange abnehmen, fitter werden oder einfach wieder mehr Energie haben. Dann warte nicht darauf, dass irgendwann der perfekte Zeitpunkt kommt. Den gibt es oft nicht.

Du musst auch nicht alles alleine schaffen. Sich Unterstützung zu holen, ist kein Zeichen von Schwäche. Ich wünsche mir, dass Menschen wieder lernen, sich selbst genauso ernst zu nehmen wie die Menschen, die sie lieben.

Denn manchmal beginnt eine große Veränderung einfach damit, dass du dir selbst sagst: Jetzt bin auch ich einmal wichtig.

Adnan Lojic

Der erste Schritt zu mehr Gesundheit

Wer sich in Adnans Worten wiedererkennt und etwas für seine Fitness und Gesundheit verändern möchte, kann sich direkt an ihn wenden. Mit seinem Coaching PROTEINPUSHER unterstützt Adnan Menschen beim Abnehmen, Muskelaufbau und beim Aufbau gesünderer Gewohnheiten. Das Angebot richtet sich besonders an Menschen, die Beruf, Familie und Training miteinander vereinbaren möchten.

Interessierte können ein kostenloses und unverbindliches Erstgespräch vereinbaren, um ihre Ziele und die Möglichkeiten einer persönlichen Betreuung kennenzulernen.

Weitere Informationen und Kontakt: www.proteinpusher.com