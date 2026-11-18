Sechs Jahre blieb ein Pilz aus Bosnien ein Rätsel. Seine Sporen sehen aus wie Maschinenteile, und sein Name verrät es schon.

Forscher des Mykologischen Vereins MycoBH haben in Bosnien und Herzegowina eine bislang unbekannte Pilzart entdeckt und wissenschaftlich beschrieben. Sie trägt den Namen Pachyella spectabilis. Nachweise gibt es bisher nur aus dem Land selbst. Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift Ascomycete.org veröffentlicht.

Pachyella spectabilis wurde bislang ausschließlich in Bosnien und Herzegowina gefunden. Die Beschreibung erschien in Ascomycete.org unter dem Titel „Neue Erkenntnisse zur Gattung Pachyella (Pezizaceae), mit der Wiederherstellung der Art P. barlaeana und der Beschreibung der neuen Art P. spectabilis“.

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Fundorte

Das erste Exemplar stammt aus dem Jahr 2019 und wurde an der Drinjača in der Geschützten Landschaft Konjuh entdeckt. Weitere Nachweise gelangen in Srebrenica sowie an drei zusätzlichen Standorten innerhalb der Geschützten Landschaft Konjuh. Fündig wurden die Forscher außerdem am Matinski potok nahe dem Matinski vis, an der Crna rijeka am Ozren und an den Ufern der Tribija im Gebiet von Vareš. Sämtliche bestätigten Fundstellen liegen im Zentralen Dinarischen Ophiolithgürtel (Gesteinszone).

Sechs Jahre Forschung

Bis die Art als eigenständig anerkannt war, vergingen sechs Jahre. In dieser Zeit arbeiteten die Experten im Gelände, werteten Proben unter dem Mikroskop aus und führten genetische Untersuchungen durch. Unter dem Mikroskop fallen vor allem die Askosporen (Schlauchpilz-Sporen) auf, deren ungewöhnliche Oberflächenstrukturen an Zahnräder oder winzige Champagnerkorken erinnern. Wegen dieser charakteristischen Merkmale wählte das Team den Artnamen spectabilis. Das lateinische Wort bedeutet außergewöhnlich oder beachtenswert.

An der Studie wirkten auch französische Mykologen mit, die im selben Beitrag den taxonomischen Status von P. barlaeana klärten.