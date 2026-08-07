„Keinen Frieden mehr“: Kroate spricht über Schattenseite des Lebens im Ausland

Ein Kroate kauft in Frankfurt eine Wohnung – und bereut es. Sein Facebook-Post löst eine Welle der Wiedererkennung aus.

Ein Kroate in Frankfurt hat in einer Facebook-Gruppe einen Beitrag verfasst, der in seiner Heimat für Aufsehen gesorgt hat. Was er schrieb, klingt auf den ersten Blick wie eine Erfolgsgeschichte – und ist doch das Gegenteil davon.

Vor fünf Jahren kam er nach Deutschland, fand Arbeit, stabilisierte sein Leben und tat schließlich das, wozu ihn fast alle in seinem Umfeld ermutigt hatten: Er kaufte eine Wohnung. Ein eigenes Dach über dem Kopf, ein Zeichen dafür, dass man angekommen ist, dass man es geschafft hat. Doch genau dieses Ziel, das ihm so viele als Meilenstein angepriesen hatten, ist heute die Quelle seiner Unruhe.

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„Ich habe eine Wohnung, aber keinen Frieden. Alles dreht sich nur noch um Kreditrückzahlung, Arbeit und Rechnungen. Immer öfter denke ich daran, nach Hause zurückzukehren – aber jetzt ist es nicht mehr so einfach“, schrieb er in seinem Posting.

Kredit als Käfig

Was ihn festhält, ist nicht die Wohnung an sich, sondern der Kredit, der an ihr hängt. Eine Rückkehr nach Kroatien würde bedeuten: neuer Job, neue Wohnsituation, schwerwiegende finanzielle Entscheidungen. Ein Ausweg, der keiner ist. Er fühlt sich gefangen in einem Kreislauf, aus dem er keinen Ausbruch sieht.

Sein Beitrag traf einen Nerv. Hunderte Kommentare folgten. Viele schrieben, sie würden ihn nur zu gut verstehen – dass das Leben im Ausland eben nicht so aussieht, wie es von außen oft dargestellt wird. Andere hielten dagegen: Eine Immobilie sei langfristig betrachtet nach wie vor eine der klügsten Investitionen, und die ersten Jahre seien nun einmal die härtesten.

Einsamkeit im Mittelpunkt

Doch der häufigste Tenor in den Reaktionen war ein anderer: Das eigentliche Problem sei nicht der Kredit und nicht die Wohnung – sondern die Einsamkeit, die Distanz zur Familie, das Gefühl, dass das Leben sich auf Arbeit und Zahlungsverpflichtungen reduziert, ohne Raum für irgendetwas anderes.

Die Geschichte hat eine Frage neu entfacht, die unter Balkan-Migranten in Westeuropa seit jeher schwelt: Ist das Eigenheim tatsächlich die Erfüllung eines Traums – oder der Beginn einer neuen Abhängigkeit, die einen an ein Leben bindet, das man sich so vielleicht nie gewünscht hat?